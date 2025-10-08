B1 Inregistrari!
Giorgia Meloni și alți doi miniștri italieni, acuzați de complicitate în genocidul din Gaza

08 oct. 2025, 12:11
Premierul Italiei, Giorgia Meloni. Foto: Hepta.ro / Zuma Press / LaPresse / Roberto Monaldo
O plângere împotriva Giorgiei Meloni și a altor doi miniștri italieni a fost depusă la Curtea Penală Internațională (CPI), acuzându-i pe numiți de complicitate la genocidul din Fâșia Gaza. Acuzațiile vin ca urmare a sprijinul acordat de Roma Israelului.

Ce a declarat Giorgia Meloni despre plângerea depusă la CPI împotriva ei

Meloni a vorbit public despre plângerea care o vizează, în timpul unui interviu acordat postului de televiziune de stat RAI. De asemenea, premierul italian a susținut că și ministrul Apărării, Guido Crosetto, și ministrul de Externe, Antonio Tajani, au fost, de asemenea, „denunțați”. Șefa Guvernului de la Roma crede că Roberto Cingolani, șeful companiei italiene de armament și aerospațială Leonardo, a fost, de asemenea, numit în plângere.

CPI nu a confirmat informațiile furnizate de prim-ministrul italian.

Câte persoane au semnat acea plângere împotriva Giorgiei Meloni

Plângerea, datată 1 octombrie, a fost semnată de aproximativ 50 de persoane, inclusiv profesori de drept, avocați și mai multe personalități publice care au acuzat-o pe Meloni, dar și pe alte persoane cu funcții în Guvernul italian, de complicitate la furnizarea de arme către Israel.

„Prin sprijinirea guvernului israelian, în special prin furnizarea de arme letale, guvernul italian a devenit complice la genocidul în curs și la crimele de război extrem de grave și crimele împotriva umanității comise împotriva poporului palestinian”, au scris autorii plângerii, potrivit Al Jazeera.

Grupul pro-palestinian care a depus plângerea solicită instanței să evalueze posibilitatea de a deschide o anchetă oficială privind acuzația de genocid, în cazul Giorgiei Meloni.

De ce a emis CPI mandate de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu

Încă de anul trecut, CPI a emis mandate de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și al fostului ministru al Apărării Yoav Gallant, ambii fiind acuzați de crime de război și crime împotriva umanității în Gaza, înfometare, crimă și persecuție.

CPI a emis, de asemenea, mandate de arestare pentru oficiali Hamas, însă toți cei numiți au fost uciși în atacuri israeliene.

