Ploaie de focuri de armă în Chigaco: Un șofer prins că nu purta centura de siguranță a împușcat un polițist și a fugit VIDEO

Un control de trafic s-a transformat într-o tragedie în SUA, după ce un șofer prins că nu purta centura de siguranță a împușcat un polițist și a fugit. au ripostat, trăgând 96 de focuri de armă în 41 de secunde.

Pe 21 martie a avut loc un control de rutină pentru nepurtarea centurii de siguranță. Trei polițiști din Chicago au identificat un tânăr de 26 de ani, ce conducea un SUV alb, care a încălcat această regulă și i-au cerut de mai multe ori să deschidă ușa. Acesta a refuzat și l-a împușcat pe unul dintre polițiști, rănindu-l, înainte de a fugi.

În imaginile surprinse e pe camera purtată de unul dintre polițiști se observă că autoritățile au reacționat imediat, trăgând 96 de în 41 de secunde. Șoferul vehiculului a murit.

O anchetă este în decurs de desfășurare, iar agenții de poliție implicați în conflict au fost suspendați până la finalul anchetei, potrivit

GRAPHIC VID: Chaotic moments showing Chicago police firing at Dexter Reed 96 times after he allegedly shot an officer during a traffic stop last month. Investigators say Reed was stopped for not wearing a seatbelt and a gun was found in the vehicle.

