Nivelul violenței crește în Mexic. Atac armat pe terenul de fotbal. Autoritățile au numărat 11 morți

Nivelul violenței crește în Mexic. Atac armat pe terenul de fotbal. Autoritățile au numărat 11 morți

Adrian Teampău
26 ian. 2026, 10:41
Atac armat la un teren de fotbal Sursa foto: X
Cuprins
  1. Atac armat la terenul de fotbal
  2. Autoritățile intensifică lupta contra cartelurilor

Un atac armat, soldat cu cel puțin 11 morți și alți 12 răniți a avut loc în Mexic, în statul Guanajuato, pe un teren de fotbal. Autoritățile au dat asigurări că sunt pe urmele celor responsabili.

Atac armat la terenul de fotbal

Nivelul violenței este la un nivel ridicat în Mexic, iar autoritățile fac față cu dificultate confruntărilor cu cartelurile de droguri. Un atac armat s-a soldat cu 11 morţi şi 12 răniţi duminică. Incidentul s-a produs pe un teren de fotbal din orașul Salamanca, în statul Guanajuato (centrul Mexicului). Acesta este unul dintre cele mai violente state din țară.

Atacul s-a produs în timpul unui meci de fotbal, în comunitatea Loma de Flores, potrivit informațiilor oficiale de la administrația municipală și autorități. Mai mulți indivizi înarmați au luat cu asalt incinta și au deschis focul asupra celor prezenți. Martorii au relatat că atacatorii au sosit în mai multe camionete, au deschis focul și au fugit cu viteză mare.

Cu o zi mai devreme au avut loc alte atacuri în comunități din orașul Salamanca. Potrivit bilanțurilor oficiale, au murit cel puțin 5 persoane. Specialiștii susțin că este vorba despre un război între grupuri criminale pentru controlul zonei. Sâmbătă seara, patru saci care conţineau rămăşiţe umane au fost abandonaţi în acelaşi oraş.

Autoritățile intensifică lupta contra cartelurilor

Statul mexican Guanajuato, în care s-a produs acest atac armat, este un centru industrial care găzduieşte fabrici de asamblare auto şi numeroase atracţii turistice. În această regiune sunt constituite și operează mai multe grupări de criminalitate organizată. Bandele de infractori se confruntă pentru controlul traficului de droguri şi al furtului de combustibil, potrivit analiştilor.

În statul Guanajuato activează mai multe grupări criminale organizate, iar asemenea răfuieli, soldate cu morți și răniți se petrec periodic, după cum relatează agenșiile de presă AFP, Reuters şi dpa. Autorităţile au dat asigurări că îi caută pe cei responsabili.

La începutul acestui an, guvernul preşedintei Claudiei Sheinbaum a susţinut că rata omuciderilor a scăzut în țară. Potrivit statisticilor oficiale, acest indice a atins cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu.

Tags:
