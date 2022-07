Poliția dintr-un oraș din India, surprinsă când a oprit un tuk-tuk. În vehiculul mic erau înghesuiți 27 de oameni

Polițiștii din Fatehpur, un , au oprit un tuk-tuk care transporta ilegal 27 de oameni la bord, inclusiv copii și vârstnici, scrie

Incidentul care implică vehiculul supraaglomerat a fost raportat din Fatehpur, un oraș din cel mai populat stat din India, Uttar Pradesh.

În imaginile surprinse la fața locului, un polițist scoate pe rând toți pasagerii și îi numără. În mod normal, un tuk-tuk poate transporta trei oameni, iar datorită unor modificări, numărul pasagerilor crește până la șase.

Fatehpur,UP : a family of 27 pepole were riding in the same auto rickshaw, all were returning after offering Bakrid, when the police stopped the auto and started counting, the police were surprised to see 27 people in the same auto

Can someone inform Guinness book of World 😃😃

