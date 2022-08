Polițiștii din Nebraska au primit de la Facebook mesajele unei tinere. Corespondența a fost folosită pentru a o acuza pentru avort

Celeste Burgess, 17 ani, se confruntă cu acuzații penale din cauză că a avortat un făt, încălcând legea statului american Nebraska, după ce autoritățile i-au obținut mesajele de pe folosind un mandat de percheziție, relatează

Adolescenta este judecată ca adult și este acuzată că a încălcat legea care interzice avorturile după 20 de săptămâni de sarcină, ascunderea unui cadavru și furnizare de informații false.

Acest caz este printre primele în care activitatea Facebook este utilizată pentru a incrimina o persoană într-un stat în care accesul la avort este restricționat.

Luna trecută, Celeste a fost acuzată că ar fi „îndepărtat, ascuns sau abandonat un corp uman mort”, după ce Departamentul de Poliție din Norfolk a primit un pont care susținea că tânăra a avortat în aprilie, la 23 de săptămâni de sarcină, și a îngropat în secret fătul, cu ajutorul mamei ei și al unei alte persoane.

Celeste a declarat că a suferit un avort spontan, dar poliția a continuat să investigheze, transmițând Facebook un mandat de percheziție pentru a accesa conturile fetei și mamei acesteia, Jessica, 41 de ani.

Au fost depistate mesaje între mama și fiica, în care se explica detaliat cum Celeste a suferit avortul. Pastilele de avort au fost obținute de mama ei, care i-a și oferit instrucțiuni de utilizare.

În fața Tribunalului Districtual Madison, fiica și mama și-au susținut nevinovăția. Jessica Burgess este acuzată de efectuarea sau încercarea de avort la mai mult de 20 de săptămâni de sarcină și efectuarea unui avort ca medic fără licență.

O a treia persoană acuzată de poliție este Tanner Barnhill, 22 de ani, pentru tentativă de ascundere a morții unei alte persoane.

A statement from Meta on this case.

“Nothing in the valid warrants we received from local law enforcement in early June, prior to the Supreme Court decision, mentioned abortion.

