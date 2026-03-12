Polonia care au blocat sistemele spitalului regional din Szczecin. Unitatea medicală funcționează în regim de urgență de patru zile, după ce atacul cibernetic a infectat baza de date sâmbătă seara.

În atacul cibernetic ar fi implicat și Iranul

Din cauza gravității situației, Ministerul Apărării a trimis soldați din Forțele Teritoriale de Apărare pentru a restabili infrastructura IT.

Guvernul de la Varșovia analizează posibilitatea ca Iranul să se afle în spatele acestui atac, dar și al unei tentative recente de a sparge securitatea Centrului Național de Cercetare Nucleară. Ministrul pentru Afaceri Digitale, Krzysztof Gawkowski, a avertizat totuși că indiciile ar putea fi dezinformări menite să ascundă locația reală a atacatorilor, informează .

„Poate că atacul nu a fost la scară largă, dar a existat o încercare oprită de a sparge securitatea. Serviciile corespunzătoare funcţionează deja. Primele identificări ale vectorilor de intrare, adică acele locuri din care centrul a fost atacat, sunt legate de Iran. Când vor exista informaţii finale şi serviciile le vor verifica, le vom verifica şi noi, dar există multe indicii că a avut loc de pe teritoriul Iranului”, a declarat Gawkowski.

Ce au cerut atacatorii pentru a debloca spitalul din Szczeci

Hackerii au folosit un software tip ransomware și au cerut o răscumpărare de câteva milioane de dolari, pentru a reda accesul la datele pacienților. Procuratura locală a subliniat că acest incident a pus în pericol viața oamenilor internați. Ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a confirmat că militarii intervin acum direct în spital.

„Soldații vor sprijini spitalul în restaurarea și securizarea sistemelor IT. Forțele armate poloneze oferă ajutor oriunde siguranța cetățenilor este amenințată”, a scris Kosiniak-Kamysz pe platforma X.

Polonia a fost ținta hackerilor într-un număr record de atacuri

În ultima perioadă, Polonia a devenit una dintre cele mai vizate țări din Europa de Est pentru atacurile cibernetice. Rapoartele recente de securitate indică faptul că instituțiile guvernamentale poloneze se confruntă cu o medie de 3.200 de tentative de atac pe lună. Parchetul a deschis o anchetă pentru a stabili exact cum a fost posibilă infectarea sistemului spitalului.

„Incidentul a creat un risc grav pentru viața sau sănătatea numeroșilor pacienți care primeau îngrijiri medicale la spital”, a adăugat Julia Szozda, purtătoarea de cuvânt a parchetului.