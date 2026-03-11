B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un hacker a accesat un server al FBI care conținea date din ancheta Jeffrey Epstein

Un hacker a accesat un server al FBI care conținea date din ancheta Jeffrey Epstein

Flavia Codreanu
11 mart. 2026, 19:51
Un hacker a accesat un server al FBI care conținea date din ancheta Jeffrey Epstein
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a fost posibil ca un hacker să pătrundă în sistemul FBI
  2. Ce date au fost vizate după ce un hacker a accesat fișierele

Un hacker a accesat în  2023 un server securizat al FBI care conținea fișiere extrem de importante din ancheta privind cazul Jeffrey Epstein. Scurgerea de informații a avut loc la laboratorul criminalistic din New York, într-un moment în care instituția analiza procedurile de gestionare a probelor digitale.

Cum a fost posibil ca un hacker să pătrundă în sistemul FBI

Incidentul fost descoperit abia o zi mai târziu, când agentul special Aaron Spivack a găsit pe computerul său un mesaj text care avertiza că rețeaua a fost compromisă. Se pare că intrusul a profitat de o breșă de securitate la nivelul serverului, însă surse apropiate anchetei susțin că acesta nu a știut inițial că a pătruns într-un sistem al poliției federale. Hackerul a fost atât de șocat să găsească imagini cu copii abuzați, încât a lăsat un mesaj în care amenința că va reclama totul la FBI, fără să știe că era deja pe un server al poliției.

Deși FBI a catalogat evenimentul drept un „incident cibernetic izolat”, nu este clar nici până astăzi dacă identitatea persoanei a fost stabilită sau dacă informațiile confidențiale din dosarul Epstein au fost copiate și salvate în afara rețelei.

Ce date au fost vizate după ce un hacker a accesat fișierele

Investigațiile interne au confirmat că au existat activități neobișnuite pe server, fiind accesate în mod direct materiale legate de cazul lui Jeffrey Epstein, miliardarul care s-a sinucis în închisoare în 2019. Deși documentele Departamentului de Justiție nu precizează exact ce conținut a fost consultat, bresa ridică semne de întrebare uriașe asupra modului în care sunt protejate probele digitale. Agentul Aaron Spivack se consideră nevinovat și spune că este scos „țap ispășitor” pentru greșelile de procedură ale instituției, scrie publicația Reuters.

Tags:
Citește și...
Un chef din Franța a pierdut o stea Michelin: Motivul adevărat pentru care bucătarul a cerut eliminarea din clasament
Externe
Un chef din Franța a pierdut o stea Michelin: Motivul adevărat pentru care bucătarul a cerut eliminarea din clasament
O statuie cu Donald Trump și Jeffrey Epstein în ipostaza celebră din Titanic a apărut în Washington (FOTO/VIDEO)
Externe
O statuie cu Donald Trump și Jeffrey Epstein în ipostaza celebră din Titanic a apărut în Washington (FOTO/VIDEO)
Locuri de muncă plătite cu mii de euro neocupate în Europa. În ce domeniu se caută angajați în Germania și Polonia
Externe
Locuri de muncă plătite cu mii de euro neocupate în Europa. În ce domeniu se caută angajați în Germania și Polonia
Fondatorul Telegram a pierdut 61% din avere. Ce se întâmplă cu averea lui Pavel Durov
Externe
Fondatorul Telegram a pierdut 61% din avere. Ce se întâmplă cu averea lui Pavel Durov
Germania implementează modelul austriac. Benzinăriile vor putea modifica prețurile o dată în zi
Externe
Germania implementează modelul austriac. Benzinăriile vor putea modifica prețurile o dată în zi
Război în Orientul Mijlociu. Senatorii democrați se tem că Trump ar putea trimite trupe în Iran
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Senatorii democrați se tem că Trump ar putea trimite trupe în Iran
Donald Trump pus în pericol. Secret Service anchetează un incident de securitate la Casa Albă UPDATE
Externe
Donald Trump pus în pericol. Secret Service anchetează un incident de securitate la Casa Albă UPDATE
Om sau inteligență artificială? Cum îți dai seama cine îți răspunde de fapt online
Externe
Om sau inteligență artificială? Cum îți dai seama cine îți răspunde de fapt online
Turcia se teme că războiul din Iran s-ar putea extinde în toată regiunea. Sultanul Erdogan cere oprirea conflictului
Externe
Turcia se teme că războiul din Iran s-ar putea extinde în toată regiunea. Sultanul Erdogan cere oprirea conflictului
Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
Externe
Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
Ultima oră
21:27 - Ce a remarcat CTP la discursul de azi al președintelui Nicușor Dan: „De salutat așa ceva!” (VIDEO)
21:18 - Un chef din Franța a pierdut o stea Michelin: Motivul adevărat pentru care bucătarul a cerut eliminarea din clasament
21:14 - Polițiștii rutieri au aplicat 160 de sancțiuni într-o singură zi în București. Cum au demonstrat polițiștii importanța centurii de siguranță (FOTO)
20:59 - Ce spune CTP despre echipamentele militare pe care SUA vor să le aducă în România: Trebuie să ne asumăm, Dumnezeului!, în sfârșit asta. Nu se mai poate să stăm băgați la coteț! (VIDEO)
20:40 - O statuie cu Donald Trump și Jeffrey Epstein în ipostaza celebră din Titanic a apărut în Washington (FOTO/VIDEO)
20:37 - CTP, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: George Simion a arătat că ultimul lui stăpân, cel mai de sus stăpân, este Putin, nu Trump (VIDEO)
20:36 - Autoritățile locale cer interzicerea jocurilor de noroc în Sectorul 3. Ce motive invocă administrația pentru această decizie
20:13 - De ce AUR n-a votat solicitarea CSAT. Simion: „Multe lucruri nu se aliniază” (VIDEO)
20:03 - AEP discută cu TikTok despre combaterea dezinformării în alegeri. Cum vor autoritățile să limiteze conținutul manipulator online
19:43 - Dominic Fritz, despre scandalul din Parlament: „Trompete care fac jocul Rusiei” (GALERIE FOTO)