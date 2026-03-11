Un hacker a accesat în 2023 un server securizat al FBI care conținea fișiere extrem de importante din ancheta privind . Scurgerea de informații a avut loc la laboratorul criminalistic din New York, într-un moment în care instituția analiza procedurile de gestionare a probelor digitale.

Cum a fost posibil ca un hacker să pătrundă în sistemul FBI

Incidentul fost descoperit abia o zi mai târziu, când agentul special Aaron Spivack a găsit pe computerul său un mesaj text care avertiza că rețeaua a fost compromisă. Se pare că intrusul a profitat de o breșă de securitate la nivelul serverului, însă surse apropiate anchetei susțin că acesta nu a știut inițial că a pătruns într-un sistem al poliției federale. Hackerul a fost atât de șocat să găsească imagini cu copii abuzați, încât a lăsat un mesaj în care amenința că va reclama totul la FBI, fără să știe că era deja pe un server al poliției.

Deși FBI a catalogat evenimentul drept un „incident cibernetic izolat”, nu este clar nici până astăzi dacă identitatea persoanei a fost stabilită sau dacă informațiile confidențiale din dosarul Epstein au fost copiate și salvate în afara rețelei.

Ce date au fost vizate după ce un hacker a accesat fișierele

Investigațiile interne au confirmat că au existat activități neobișnuite pe server, fiind accesate în mod direct materiale legate de cazul lui Jeffrey Epstein, miliardarul care s-a sinucis în închisoare în 2019. Deși documentele Departamentului de Justiție nu precizează exact ce conținut a fost consultat, bresa ridică semne de întrebare uriașe asupra modului în care sunt protejate probele digitale. Agentul Aaron Spivack se consideră nevinovat și spune că este scos „țap ispășitor” pentru greșelile de procedură ale instituției, scrie publicația .