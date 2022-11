Polonia ar fi retras cererea pentru activarea articolului 4 al NATO, după ancheta asupra incidentului din Polonia

Potrivit unor surse NATO, Polonia ar fi retras cererea activării articolului 4 din Tratatul de la Washington, în urma căreia doi oameni şi-au pierdut viaţa.

Decizia a fost luată, cel mai probabil, după datele preliminare ale anchetei derulate de autorităţile poloneze, anunță jurnalista acreditată NATO – Teri Schultz.

Varșovia și-a retras cererea pentru o reuniune #NATO în baza Articolului 4 din cauza exploziilor care au ucis două persoane noaptea trecută, potrivit oficialilor.

Ambasadorii NATO vor discuta situația la reuniunea lor (deja programată); secretarul general Stoltenberg va face o informare în jurul orei 12.30, a anunțat jurnalista Teri Schultz pe Twitter.

UPDATE: Warsaw has withdrawn its request for a Article 4 meeting over the explosions that killed two people last night, per officials.

NATO ambassadors will discuss the situation at their (already-scheduled) 10 am meeting; Sec Gen Stoltenberg will brief around 12:30.

— Teri Schultz (@terischultz)