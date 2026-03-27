Externe » Polonia reduce TVA și accize la carburanții vânduți la pompă. Guvernul de la Varșovia pregătește prețuri maxime și taxe excepționale

Polonia reduce TVA și accize la carburanții vânduți la pompă. Guvernul de la Varșovia pregătește prețuri maxime și taxe excepționale

Adrian Teampău
27 mart. 2026, 12:40
Polonia reduce TVA și accize la carburanții vânduți la pompă. Guvernul de la Varșovia pregătește prețuri maxime și taxe excepționale
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce măsuri fiscale a anunțat Tusk pentru Polonia?
  2. Cum vor fi stabilite prețurile și cine va fi vizat?
  3. Care sunt costurile estimate ale măsurilor în Polonia?

Polonia va scădea TVA la combustibil de la 23% la 8% și va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor Uniunii Europene, a declarat Donald Tusk la o conferință de presă.

Măsurile ar urma să reducă prețurile cu aproximativ 1,2 zloți (0,32 dolari) pe litru. De asemenea, guvernul va introduce prețuri maxime stabilite zilnic de Ministrul Energiei.

Ce măsuri fiscale a anunțat Tusk pentru Polonia?

Potrivit declarațiilor premierului Donald Tusk, TVA la combustibil va fi redus de la 23% la 8%. Polonia va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor Uniunii Europene. De asemenea, premierul de la Varșovia a informat, conform sursei, că Executivul ar putea impune o taxă excepțională pe profiturile companiilor petroliere.

După acest anunț, acțiunile rafinăriei de stat Orlen au scăzut cu peste 6%, potrivit declarațiilor din conferința de presă. Anunțul reflectă o serie de intervenții fiscal-bugetare menite să influențeze prețurile carburanților pe piața internă.

Cum vor fi stabilite prețurile și cine va fi vizat?

Guvernul polonez va introduce prețuri maxime la combustibil pe litru. Acestea vor fi stabilite zilnic de Ministrul Energiei, a declarat premierul Tusk. Măsura presupune un mecanism zilnic de fixare a prețurilor la pompă administrat de Ministerul Energiei din Polonia.

Tusk a precizat, potrivit declarațiilor, că guvernul său va acționa dacă va fi necesar pentru a opri șoferii străini să profite de pe urma reducerilor de prețuri și că va analiza sistemul din Slovacia, unde maşinile înmatriculate în afara ţării plătesc mai mult decât cele locale la benzinării.

„Nu vom ezita să folosim astfel de instrumente dacă va fi necesar. Vom monitoriza situaţia în aceste zile şi dacă va fi necesar vom lua măsuri”, a afirmat Tusk.

Care sunt costurile estimate ale măsurilor în Polonia?

Ministrul de Finanţe, Andrzej Domanski, a anunţat, conform sursei, că decizia Poloniei de a scădea TVA la combustibil ar urma să coste 900 milioane zloţi (242,88 milioane dolari) pe lună. Domanski a estimat, potrivit declarațiilor, că costurile reducerii accizelor sunt evaluate la 700 milioane zloţi pe lună.

Aceste estimări bugetare reflectă impactul imediat al reducerilor de taxe asupra veniturilor statului și motivează luarea în calcul a unor măsuri suplimentare, precum taxarea excepțională a profiturilor companiilor petroliere, a subliniat Executivul.

