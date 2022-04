Polonia rupe relațiile cu Ungaria atâta timp cât Viktor Orban refuză să condamne atrocitățile din Bucha

Vicepremierul polonez Jaroslaw Kacszynski a anunțat că nu poate menține relațiile diplomatice cu Ungaria, atâta timp cât Viktor Orban refuză să condamne acțiunile militare întreprinse de Vladimir Putin în Ucraina. Oficialul polonez a declarat că are o părere profund negativă în ceea ce privește decizia Budapestei de a accepta solicitarea Rusiei, privind plata gazului natural în ruble, drept: „ceva foarte trist”, argumentând că „dacă Orban nu se schimbă, nu vom putea coopera cum am făcut-o până acum”, scrie

Mai mult, Kacszynski i-a recomandat premierului ungar să meargă la un consult oftalmologic dacă nu vede victimele masacrului din Bucha.

Poland’s most powerful politician, Jarosław Kaczyński, has slammed Hungarian PM Viktor Orbán for refusing to condemn Russia for mass civilian killings in Bucha

