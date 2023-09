Pregătiri pentru un atac terorist masiv la Teheran. Serviciile secrete au descoperit 30 de bombe gata să explodeze

Serviciile secrete Iraniene au împiedicat un atac terorist masiv. 30 de bombe care erau programate să explodeze simultan în capitala Teheran au fost dezamorsate cu puțin timp înainte ca tragedia să se întâmple. Oamenii legii au reținut 28 de suspecți legați de gruparea teroristă ISIS. De asemenea, au reușit să confiște materiale explozive, bombe pregătite pentru utilizare, arme și dispozitive de comunicare. În plus, au s-a reușit să se prevină un atac sinucigaș.

Authorities in Iran have neutralised 30 bombs meant to go off simultaneously in Tehran and detained 28 terrorists allegedly linked to the Islamic State group (IS).

