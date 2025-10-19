B1 Inregistrari!
Premierul Poloniei reacționează după discuția tensionată dintre Trump și Zelenski: „Concilierea agresorului nu a fost niciodată drumul spre pace dreaptă"

Premierul Poloniei reacționează după discuția tensionată dintre Trump și Zelenski: „Concilierea agresorului nu a fost niciodată drumul spre pace dreaptă”

Ana Beatrice
19 oct. 2025, 23:21
Premierul Poloniei reacționează după discuția tensionată dintre Trump și Zelenski: „Concilierea agresorului nu a fost niciodată drumul spre pace dreaptă”
Sursa Foto: Hepta.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat duminică seară la informațiile privind discuția dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Liderul american i-ar fi spus președintelui ucrainean să capituleze în fața Rusiei. Donald Trump ar fi avertizat că liderul de la Kiev „va fi distrus” dacă nu acceptă condițiile impuse de Moscova.

Ce mesaj a transmis premierul Poloniei, Donald Tusk

Donald Tusk a transmis că niciun lider responsabil nu trebuie să exercite presiuni asupra Ucrainei pentru a ceda teritorii agresorului.

„Niciunul dintre noi nu ar trebui să pună presiune pe Zelenski când vine vorba de concesii teritoriale. Cu toții ar trebui să punem presiune pe Rusia să-și oprească agresiunea. Concilierea agresorului nu a fost niciodată drumul spre pace dreaptă și durabilă”, a scris acesta pe platforma X (fostul Twitter).

Ce s-a întâmplat la întâlnirea tensionată dintre Trump și Zelenski

Donald Trump l-a îndemnat pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, să accepte condițiile impuse de Rusia pentru încetarea războiului din Ucraina. Întâlnirea, desfășurată la Casa Albă, vineri seară, a fost descrisă drept tensionată și plină de momente conflictuale între cei doi lideri.

Surse apropiate discuției au declarat pentru Financial Times că Trump a ridicat tonul frecvent și a folosit un limbaj jignitor. El i-ar fi spus lui Zelenski că Vladimir Putin „va distruge Ucraina” dacă nu acceptă capitularea și cedarea regiunii Donbas. În timpul întâlnirii, Trump ar fi aruncat hărțile frontului ucrainean și a cerut insistent recunoașterea teritorială a Rusiei în est. Deși Zelenski a reușit să-l convingă să accepte ideea „înghețării frontului”, discuția a arătat impredictibilitatea poziției lui Trump privind războiul.

Ce s-a discutat la întâlnirea dintre cei doi lideri

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a avut loc pe fondul presiunilor americane pentru încetarea războiului din Ucraina. Contextul geopolitic era tensionat, mai ales după semnarea armistițiului dintre Israel și Hamas, care a atras atenția comunității internaționale.

Zelenski a mers la Casa Albă sperând să obțină aprobarea pentru achiziția rachetelor de croazieră Tomahawk destinate apărării Ucrainei. Donald Trump a refuzat inițial solicitarea ucraineană, deși anterior transmisese semnale favorabile privind sprijinul militar pentru Kiev.

Surse apropiate discuției afirmă că întâlnirea a fost marcată de tensiuni, ton ridicat și numeroase divergențe între cei doi lideri. Situația a semănat cu prima vizită a lui Zelenski la Casa Albă, când administrația americană l-a pus într-o poziție dificilă.

