Preotul rus care a îndemnat femeile să facă mai mulți copii pentru a nu se teme să-i trimită la război a murit în Ucraina

Patriarhia Rusă a anunțat că , paroh al Bisericii de la sediul Forțelor de Rachete Strategice ale Moscovei, și-a pierdut viața în dimineața zilei de 6 noiembrie „în zona operațiunii militare speciale din Ucraina în sarcina pastorală”, notează .

„În dimineața zilei de 6 noiembrie 2022, în zona operațiunii militare speciale din Ucraina, în timp ce își îndeplinea îndatoririle pastorale, a murit un cleric al eparhiei Moscovei, paroh al Bisericii Marii Martire Barbara și Sfântul Ilie din Muromets – Metochionul Patriarhal din satul Vlasikha, regiunea Moscovei, arhimandritul Mihail Vasiliev”, anunță sursa citată.

De asemenea, Patriarhia a mai adăugat că a exprimat condoleanțe în legătură cu moartea părintelui Mihail.

Preotul militar rus lupta în Ucraina și a murit în urma rănilor provocate de o rachetă HIMARS ce a explodat aproape de ei, se spune pe pagina de VK a Gărzii Aeroportutate 76 rusești.

„Astăzi, 6 noiembrie 2022, arhidiaconul Mihail Vladimirovici Vasiliev, care printre parașutiștii noștri, a fost rănit și a murit din cauza unei explozii de șrapnel HIMARS la trei metri de el”, a transmis Patriarhul Kirill.

La sfârșitul lunii octombrie, Vasiliev a participat la un talk-show de la televiziunea ortodoxă rusă Spas, în care întrebat ce ar trebui să facă femeile care nu vor , el le-a sfătuit să nască mai mulți copii.

„Dumnezeu a îngăduit fiecărei femei să nască o mulțime de copii. Dacă o femeie, în timp ce împlinește porunca «fii rodnic și înmulțiți-vă», renunță la modalitățile artificiale de a întrerupe sarcinile (…) atunci evident, ar avea mai mult de un copil.

Ceea ce înseamnă că nu va fi la fel de dureroasă și îngrozită să-și ia rămas bun de la copilul ei, chiar dacă este un rămas bun temporar”, a spus el atunci, potrivit .

