Președinta Mexicului spune că a vorbit cu Trump și l-a convins să amâne cu o lună introducerea taxelor vamale mărite cu 25% pentru mărfurile mexicane

Sheinbaum spune că SUA vor amâna cu o lună impunerea unor , după o „conversație bună” pe care a avut-o cu Trump.

Conversația cu Trump a fost „lungă”, a durat poate 30 sau 45 de minute

Decizia președintelui SUA vine după ce cei doi lideri au ajuns la un acord, spune ea, inclusiv că Mexicul va întări granița cu 10.000 de soldați ai Gărzii Naționale, care vor fi dislocați imediat.

Aceștia vor fi însărcinați cu prevenirea traficului de droguri în SUA – cu un accent deosebit pe fentanil, care a fost una dintre preocupările citate de Trump.

Sheinbaum adaugă că SUA s-au angajat, de asemenea, să lucreze pentru prevenirea traficului de arme în Mexic.

Guvernul mexican vede clar această discuție dintre cei doi președinți ca pe o victorie. Apariția lui Sheinbaum a fost aplaudată puternic de cei care se aflau în sală, după ce i-a întrebat dacă i-au văzut postarea pe rețelele de socializare pe X.

Potrivit lui Sheinbaum, conversația cu Trump a fost „lungă”, a durat poate 30 sau 45 de minute.

„Am vorbit despre interesele noastre comune. Am spus că am lucrat împreună în privința migrației, ceea ce a funcționat bine”, spune ea. „Am vorbit [de asemenea] despre interesul pe care îl are și îl avem în reducerea fluxului de fentanil și alte medicamente”.

După ce a discutat despre fentanil și despre desfășurarea de trupe suplimentare ale Gărzii Naționale mexicane la graniță, Sheinbaum spune că „a explicat gravitatea armelor de mare putere care sosesc în Mexic din SUA” și în mâinile grupurilor criminale.

În cele din urmă, Sheinbaum spune că Trump „a insistat” să discute despre ceea ce el a numit un deficit comercial între cele două țări.

„I-am spus că nu este chiar un deficit… suntem parteneri comerciali”, adaugă ea. „Acesta este cel mai bun mod de a continua concurența cu China și alte regiuni ale lumii”.