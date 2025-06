Președintele ales al Poloniei, mesaj pentru Nicușor Dan: „Voi face tot posibilul ca alianța și prietenia noastră să dureze”

Președintele ales al Poloniei, Karol Nawrocki, a răspuns miercuri la meajul de felicitare al președintelui României, Nicușor Dan.

„Polonia și România nu sunt vecine, dar rămân apropiate și voi face tot posibilul ca alianța și prietenia noastră să dureze”, a scris Nawrocki, într-un mesaj publicat pe X.

„Vă rog să primiți și felicitările mele”, se mai arată în răspunsul președintelui ales al Poloniei.

Congratulations for your electoral victory. I look forward to working with you in order to further strengthen 🇷🇴🇵🇱 Strategic Partnership.

Our countries’ close cooperation remains essential for ensuring security on the Eastern Flank & promoting a cohesive & safe…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO)