Președintele Emmanuel Macron, huiduit și fluierat pe Champs-Élysées, chiar de Ziua Franței (VIDEO)

Franța a sărbătorit ziua națională în data de 14 iulie, iar președintele Emmanuel Macron a participat la o serie de evenimente, organizate cu precauție din cauza pandemiei de COVID-19.

Șeful statului nu s-a bucurat însă doar de momente fericite și laude. Macron a fost huiduit în timpul defilării din centrul Parisului, iar mai mulți oameni au protestat față de restricțiile impuse în contextul pandemiei de COVID-19.

Emmanuel Macron a adus un omagiu militarilor și polițiștilor decedați în misiuni, dar a fost primit cu fluierături și huiduieli de către miile de francezi veniți să admire parada.

Proteste la Paris, împotriva restricțiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19

Polițiștii din Paris s-au confruntat cu protestatarii care au respins planul președintelui Emmanuel Macron de a solicita un certificat de vaccin COVID-19 sau un test PCR negativ pentru a intra în baruri, restaurante și cinematografe începând cu luna viitoare.

În această săptămână, Macron a anunțat măsuri radicale pentru a combate o creștere rapidă a noilor infecții cu coronavirus, inclusiv vaccinarea obligatorie a lucrătorilor din domeniul sănătății și noile reguli de aprobare a sănătății pentru publicul larg.

Măsuri radicale pentru combaterea pandemiei

Făcând acest lucru, a mers mai departe decât au făcut majoritatea celorlalte națiuni europene, întrucât răspândirea variantei Delta extrem de contagioasă stă la baza unui nou val de cazuri, iar alte guverne urmăresc cu atenție pentru a vedea cum reacționează publicul francez.

Poliția a tras cu gaze lacrimogene în mai multe rânduri, în timp ce protestatarii au răsturnat coșurile de gunoi și au instalat un excavator mecanic. Unii protestatari pașnici purtau ecusoane care spuneau „Fără permisul de sănătate”.

Unii critici ai planului lui Macron – care va necesita ca în centrele comerciale, cafenele, baruri și restaurante să se facă verificări ale permiselor de sănătate ale tuturor clienților din august – îl acuză pe președinte că a încălcat libertățile și a discriminat pe cei care nu doresc vaccinarea împotriva COVID.

Vaccinarea, obligatorie pentru personalul medical din Franța

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron a anunțat, într-un discurs televizat, că vaccinul COVID-19 va fi obligatoriu în Franța pentru lucrătorii din domeniul sanitar.

„Aşa cum am procedat de la începutul pandemiei, ţin să mă adresez direct cetăţenilor. Graţie angajamentului excepţional al personalului medical, am reuşit să aducem sub control epidemia şi să trăim din nou”, a spus Emmanuel Macron, luni seara, potrivit Le Figaro.

„În ultimele două săptămâni, am reuşit să ajungem la sub 2.000 de cazuri pe zi. Spitalizările şi decesele sunt la cele mai mici niveluri. Spunând aceste lucruri, gândurile mele sunt, în mod evident, la victime şi la apropiaţii acestora. Viaţa a putut continua doar pentru că suntem organizaţi”, a afirmat Emmanuel Macron.