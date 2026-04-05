Presiuni asupra lui Donald Trump. Mai mulți senatori democrați cer interzicerea mașinilor chineze în SUA

Selen Osmanoglu
05 apr. 2026, 10:22
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Trei senatori democrați i-au cerut președintelui Donald Trump să blocheze accesul producătorilor auto chinezi pe piața americană. Aceștia avertizează asupra unor riscuri economice și de securitate națională, într-un context deja tensionat între Washington și Beijing.

Scrisoare dură din partea senatorilor democrați

Senatorii Tammy Baldwin, Elissa Slotkin și Chuck Schumer i-au transmis o scrisoare lui Donald Trump, în care cer măsuri drastice împotriva industriei auto chineze, conform Reuters.

Aceștia solicită nu doar interzicerea deschiderii de fabrici chineze în Statele Unite, ci și blocarea accesului pentru vehiculele produse în Mexic sau Canada de companii din China.

„Invitarea producătorilor auto chinezi să se stabilească în Statele Unite ar conferi un avantaj economic insurmontabil şi ar declanşa o criză de securitate naţională care nu ar mai putea fi inversată”, au avertizat senatorii.

Declarațiile lui Trump și tensiunile comerciale

Reacția vine după ce Donald Trump declara, în ianuarie, la Detroit, că ar fi deschis investițiilor chineze în SUA, dacă acestea creează locuri de muncă pentru americani.

În prezent, mașinile chinezești se lovesc deja de bariere majore pe piața americană, inclusiv taxe de aproximativ 100%. În plus, administrația condusă de Joe Biden a introdus în 2025 reglementări stricte care limitează practic vânzarea acestor vehicule, invocând riscuri legate de colectarea de date sensibile.

Temeri privind securitatea și economia

În scrisoare, senatorii susțin că deschiderea unor fabrici chineze în SUA ar aduce beneficii limitate pe termen scurt, precum locuri de muncă în construcții sau asamblare, dar ar afecta grav industria auto americană pe termen lung.

Aceștia avertizează că impactul economic negativ ar putea depăși orice avantaj imediat.

Noi inițiative legislative în Congres

Subiectul este intens dezbătut și în rândul republicanilor. Senatorul Bernie Moreno a anunțat că pregătește un proiect de lege care să interzică complet accesul automobilelor chinezești pe piața americană.

Propunerea ar viza inclusiv componentele software și hardware, dar și eventualele parteneriate cu firme americane.

Reacția Chinei

Ambasada Chinei la Washington a criticat în repetate rânduri restricțiile impuse de SUA, acuzând măsuri protecționiste și politici discriminatorii.

Oficialii chinezi susțin că aceste decizii limitează accesul liber al produselor chineze pe piața americană și afectează concurența globală.

