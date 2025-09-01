B1 Inregistrari!
Prețul amețitor pentru o noapte într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Dubai i-a șocat pe turiști. Despre ce este vorba

Prețul amețitor pentru o noapte într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Dubai i-a șocat pe turiști. Despre ce este vorba

Răzvan Adrian
01 sept. 2025, 21:41
Prețul amețitor pentru o noapte într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Dubai i-a șocat pe turiști. Despre ce este vorba
Sursa foto: Freepik

Un YouTuber a plătit peste 17.000 de lire sterline pentru o noapte la Burj Al Arab din Dubai, considerat „singurul hotel de 7 stele din lume”.

Experiența a stârnit însă reacții împărțite, din partea internauților. Află despre ce este vorba mai jos.

Cuprins:

  • Despre „luxul extrem”
  • Ce au transmis internauții

Despre „luxul extrem”

Burj Al Arab, hotelul emblematic în formă de velă din Dubai, este promovat ca fiind „singurul hotel de 7 stele din lume”, deși evaluările oficiale nu depășesc cinci stele. Complexul dispune de 199 de apartamente, șase restaurante și un majordom disponibil 24 de ore din 24.

YouTuberul Drew Binsky, cunoscut pentru vlogurile sale de traveling și cu milioane de abonați, a decis să experimenteze personal luxul extrem. El a prezentat camerele opulente, băile decorate cu aur și priveliștea panoramică asupra orașului. „Uite asta. Acesta este baia, iar dușul este literalmente din aur”, a declarat el, conform Cancan, care citează Daily Mail.

Influencerul a încercat și câteva dintre preparatele extravagante din meniul hotelului! Un cappuccino de 24 de carate, acoperit cu fulgi de aur, pentru care a plătit 40 de dolari, dar și feluri de mâncare servite cu efecte spectaculoase, precum fum de gheață carbonică.

Ce au transmis internauții

Deși experiența părea să provină dintr-o lume a miliardarilor, reacțiile urmăritorilor nu au fost deloc plăcute. Mulți au considerat că prețul este exagerat și că decorul hotelului este demodat. „Mai bine aș cheltui acești bani călătorind prin colțuri ale lumii unde sunt peisaje frumoase”, a comentat un utilizator.

„Este o înșelătorie… poți investi acești bani. Cumpără o casă, renoveaz-o și vinde-o cu profit”, a adăugat altcineva, potrivit surselor menționate.

Alții au făcut ironii la adresa designului interior: „Pare să fi ieșit direct din anii ’90, în cel mai rău mod. Au nevoie să renoveze acest hotel cât mai repede”.

Un alt comentariu a oferit o alternativă mai practică: „Nu aș plăti asta. Mai bine mi-aș lua un Rolls Royce și aș dormi în el”.

