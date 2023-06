Prima țară care va imprima avertismente privind fumatul pe fiecare țigară în parte

Prima țară din întreaga lume care va imprima mesaje de avertizare privind consumul de tutun pe fiecare țigară în parte dintr-un pachet va fi Canada, potrivit .

Țigările vor avea multiple mesaje care vor îndemna cetățenii să nu mai fumeze.

„Tutunul face rău copiilor”, „Țigările cauzează leucemie”, „Otravă în fiecare fum”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care Canada vrea să le imprime pe țigări. Mesajele vor fi imprimate atât în limba engleză, cât și în franceză.

Această măsură: „face parte din eforturile continue ale Guvernului Canadei de a-i ajuta pe adulții care fumează să se lase, de a-i proteja pe tineri și pe cei care nu folosesc țigări de dependența de nicotină, precum și pentru a reduce și mai mult atracția reprezentată de tutun”, susține Healt Canada într-un comunicat.

Mesajele imprimate pe fiecare țigară va face „practic imposibil” ca fumătorii să le evite, potrivit oficialilor canadieni din domeniul sănătății.

„Este un precedent la nivel mondial care va ajunge la fiecare persoană care fumează și cu fiecare fum”, susține Rob Cunningham de la Societatea Canadiană a Cancerului, potrivit sursei citate.

Până în 2035, Canada vrea să reducă la mai puțin de 5% procentul persoanelor care fumează.

Well done for this bold step to raise awareness of deadly harm and combat use. kills over 8 million people globally. It’s also strongly linked to .

— WFC (@WFCchiropractic)