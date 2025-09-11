B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Primarul Romei promite că se va putea înota în Tibru peste cinci ani

Primarul Romei promite că se va putea înota în Tibru peste cinci ani

George Lupu
11 sept. 2025, 23:14
Primarul Romei promite că se va putea înota în Tibru peste cinci ani
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce investiții vor fi necesare pentru a face posibil înotul în Tibru
  2. De ce proiectul este văzut cu scepticism

Roma speră să primească înapoi înotătorii pe râul Tibru în termen de cinci ani, a anunțat primarul orașului, inspirându-se din Paris, unde Sena a fost redeschisă pentru băi publice în această vară, pentru prima dată după un secol.

Ce investiții vor fi necesare pentru a face posibil înotul în Tibru

În timpul unei vizite de joi la Expoziția Osaka din Japonia, Roberto Gualtieri a declarat că a fost înființat un grup de lucru pentru a studia fezabilitatea proiectului de curățare.

„Suntem încântați că am stabilit deja că acesta este un obiectiv complet realizabil: în termen de cinci ani, vom putea înota în Tibru”, a spus Gualtieri.

Dar mass-media și experții italieni au reacționat cu scepticism, sugerând că ar putea dura ceva mai mult pentru a reduce poluarea actuală la un nivel acceptabil, în special într-o țară în care lucrările publice pot avea termene de execuție notoriu de lungi.

Până în anii 1960, romanii înotau în mod regulat în râu, dar poluarea a determinat autoritățile să introducă restricții. Astăzi, înotul este strict interzis, amenzile ajungând la sute de euro, deși există o tradiție îndelungată de Anul Nou, în care scafandrii se aruncă de pe unul dintre podurile Romei în apele reci de dedesubt.

Gualtieri a declarat că, deoarece ratele de poluare din Tibru sunt mai mici decât cele înregistrate anterior în Sena, operațiunea romană, dacă ar continua, ar fi mai ieftină decât predecesoarea sa pariziană de 1,4 miliarde de euro (1,2 miliarde de lire sterline).

De ce proiectul este văzut cu scepticism

Cu toate acestea, râul capitalei italiene este departe de a fi imaculat. În aprilie, oamenii de știință din misiunea Tara Microplastics au publicat concluzii privind poluarea căilor navigabile europene, care au arătat că Tibru avea o medie de trei particule de microplastic pe metru cub. Aceasta poate fi mult sub cele peste 20 de particule pe metru cub înregistrate în Gange din India, dar este încă departe de a fi liniștitor, potrivit The Guardian.

Cercetări ulterioare din septembrie 2024, efectuate de Institutul pentru Protecția și Cercetarea Mediului (ISPRA) din Italia, au dezvăluit că Tibru transporta în mare mai multe deșeuri plutitoare – în mare parte plastic – decât orice alt râu italian, alături de concentrații îngrijorătoare de amoniac și bacterii fecale.

„Riscurile pentru sănătate legate de poluarea Tibrului și a apelor interioare sunt extrem de mari”, a declarat Alessandro Miani, președintele Societății Italiene de Medicină a Mediului, pentru site-ul de știri Roma Today. „Prezența bacteriilor fecale, cum ar fi Escherichia coli, poate declanșa infecții gastrointestinale la oameni, cu simptome care includ diaree și vărsături. Contactul cu apa contaminată poate provoca, de asemenea, infecții ale pielii și ochilor, ducând la erupții cutanate și iritații oculare.”

Între timp, proiectul de la Paris a fost elaborat timp de decenii. Deși Sena a fost folosită pentru probe de înot în timpul Jocurilor Olimpice din 2024, îngrijorările legate de calitatea apei au persistat. Mai multe evenimente au fost amânate din cauza nivelurilor ridicate de E. coli, în timp ce unii sportivi au luat medicamente de precauție înainte de a concura.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Capete de porc cu inscripția „Macron” au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris / Legătura cu posibile actile ostile ale Rusiei
Externe
Capete de porc cu inscripția „Macron” au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris / Legătura cu posibile actile ostile ale Rusiei
Ce recompensă uriașă oferă FBI pentru a-l prinde pe asasinul lui Kirk
Externe
Ce recompensă uriașă oferă FBI pentru a-l prinde pe asasinul lui Kirk
Ce mesaj era gravat pe gloanțele lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk
Externe
Ce mesaj era gravat pe gloanțele lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk
Adrian Zuckerman povestește cum a trăit 9/11: „A fost o zi plină de primejdii”
Externe
Adrian Zuckerman povestește cum a trăit 9/11: „A fost o zi plină de primejdii”
El este posibilul criminal al lui Charlie Kirk. FBI a publicat fotografii cu el
Externe
El este posibilul criminal al lui Charlie Kirk. FBI a publicat fotografii cu el
„Am aplicat la 3.000 de joburi. Degeaba”. Disperarea tinerilor care nu-și găsesc locuri de muncă și cum trișează unii de rușinea părinților (VIDEO)
Externe
„Am aplicat la 3.000 de joburi. Degeaba”. Disperarea tinerilor care nu-și găsesc locuri de muncă și cum trișează unii de rușinea părinților (VIDEO)
11 septembrie 2001, ziua care a îngrozit America. Se împlinesc 24 de ani de la atacurile teroriste asupra World Trade Center
Externe
11 septembrie 2001, ziua care a îngrozit America. Se împlinesc 24 de ani de la atacurile teroriste asupra World Trade Center
Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
Externe
Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
Externe
TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  
Externe
Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  
Ultima oră
00:10 - Capete de porc cu inscripția „Macron” au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris / Legătura cu posibile actile ostile ale Rusiei
23:57 - Suferi de insomnii? Iată ce poți face pentru un somn odihnitor
23:28 - Amelia, ispita de la „Insula Iubirii”, nervoasă pe companiile de ride-sharing. Ce a scos-o din sărite pe brunetă
22:58 - Alexandru Nazare, vizită la Washington: „Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani”
22:45 - Albania are un „ministru” AI pentru achiziții publice. În România, ION a dispărut din peisaj
22:02 - Ce recompensă uriașă oferă FBI pentru a-l prinde pe asasinul lui Kirk
21:59 - Fuego, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Mă demoralizează atunci când văd înverșunare”. Ce a transmis artistul
21:57 - Undă verde pentru Programul Rabla 2025: Valorea voucherelor, diminuată drastic
21:35 - Ce ilegalitate a comis Gigi Becali la Techirghiol. S-a ales cu dosar penal
21:13 - Cătălin Bordea, confesiuni despre momentele în care se simte trist. Cum depășește situațiile grele din viața lui