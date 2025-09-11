Primarul Romei promite că se va putea înota în Tibru peste cinci ani

Roma speră să primească înapoi înotătorii pe râul Tibru în termen de cinci ani, a anunțat primarul orașului, inspirându-se din Paris, unde Sena a fost redeschisă pentru băi publice în această vară, pentru prima dată după un secol.

Ce investiții vor fi necesare pentru a face posibil înotul în Tibru

În timpul unei vizite de joi la Expoziția Osaka din Japonia, Roberto Gualtieri a declarat că a fost înființat un grup de lucru pentru a studia fezabilitatea proiectului de curățare.

„Suntem încântați că am stabilit deja că acesta este un obiectiv complet realizabil: în termen de cinci ani, vom putea înota în Tibru”, a spus Gualtieri.

Dar mass-media și experții italieni au reacționat cu scepticism, sugerând că ar putea dura ceva mai mult pentru a reduce poluarea actuală la un nivel acceptabil, în special într-o țară în care lucrările publice pot avea termene de execuție notoriu de lungi.

Până în anii 1960, romanii înotau în mod regulat în râu, dar poluarea a determinat autoritățile să introducă restricții. Astăzi, înotul este strict interzis, amenzile ajungând la sute de euro, deși există o tradiție îndelungată de Anul Nou, în care scafandrii se aruncă de pe unul dintre podurile Romei în apele reci de dedesubt.

Gualtieri a declarat că, deoarece ratele de poluare din Tibru sunt mai mici decât cele înregistrate anterior în Sena, operațiunea romană, dacă ar continua, ar fi mai ieftină decât predecesoarea sa pariziană de 1,4 miliarde de euro (1,2 miliarde de lire sterline).

De ce proiectul este văzut cu scepticism

Cu toate acestea, râul capitalei italiene este departe de a fi imaculat. În aprilie, oamenii de știință din misiunea Tara Microplastics au publicat concluzii privind poluarea căilor navigabile europene, care au arătat că Tibru avea o medie de trei particule de microplastic pe metru cub. Aceasta poate fi mult sub cele peste 20 de particule pe metru cub înregistrate în Gange din India, dar este încă departe de a fi liniștitor, potrivit

Cercetări ulterioare din septembrie 2024, efectuate de Institutul pentru Protecția și Cercetarea Mediului (ISPRA) din Italia, au dezvăluit că Tibru transporta în mare mai multe deșeuri plutitoare – în mare parte plastic – decât orice alt râu italian, alături de concentrații îngrijorătoare de amoniac și bacterii fecale.

„Riscurile pentru sănătate legate de poluarea Tibrului și a apelor interioare sunt extrem de mari”, a declarat Alessandro Miani, președintele Societății Italiene de Medicină a Mediului, pentru site-ul de știri Roma Today. „Prezența bacteriilor fecale, cum ar fi Escherichia coli, poate declanșa infecții gastrointestinale la oameni, cu simptome care includ diaree și vărsături. Contactul cu apa contaminată poate provoca, de asemenea, infecții ale pielii și ochilor, ducând la erupții cutanate și iritații oculare.”

Între timp, de la Paris a fost elaborat timp de decenii. Deși Sena a fost folosită pentru probe de înot în timpul Jocurilor Olimpice din 2024, îngrijorările legate de calitatea apei au persistat. Mai multe evenimente au fost amânate din cauza nivelurilor în timp ce unii sportivi au luat medicamente de precauție înainte de a concura.