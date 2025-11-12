B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Primul robot umanoid creat în Rusia a căzut pe scenă, chiar în timpul lansării. Filmarea s-a viralizat rapid (VIDEO)

Primul robot umanoid creat în Rusia a căzut pe scenă, chiar în timpul lansării. Filmarea s-a viralizat rapid (VIDEO)

B1.ro
12 nov. 2025, 10:07
Primul robot umanoid creat în Rusia a căzut pe scenă, chiar în timpul lansării. Filmarea s-a viralizat rapid (VIDEO)
Sursă foto: X/ @MenaLive
Cuprins
  1. Cum și-a făcut primul robot umanoid rusesc intrarea pe scenă
  2. Cum a comentat compania care a dezvoltat primul robot umanoid rusesc, incidentul
  3. Ce au spus oamenii după incident

Primul robot umanoid rusesc, dotat cu inteligență artificială, a căzut pe scenă chiar în timpul lansării sale oficiale. Incidentul care a stârnit amuzamentul internauților a avut loc la un eveniment tehnologic de la Moscova, pe 10 noiembrie. 

Cum și-a făcut primul robot umanoid rusesc intrarea pe scenă

Robotul, numit AIdol, a fost prezentat de dezvoltatori ca un exemplu avansat de robotică antropomorfă construită în mare parte din componente autohtone. În timp ce robotul era condus pe scenă de doi membri ai echipei tehnice pe coloana sonoră a filmului Rocky, acesta și-a pierdut echilibrul și a căzut. Robotul nu doar că și-a pierdut echilibrul, dar mai multe componente ale acestuia s-au împrăștiat pe scenă.

Înregistrările video ale incidentului, distribuite de publicații rusești independente, arată personalul grăbindu-se să ascundă robotul în spatele unui ecran în timp ce era târât de pe podea.

Cum a comentat compania care a dezvoltat primul robot umanoid rusesc, incidentul

Dezvăluirea AIdol marchează încercarea Rusiei de a se alătura cursei globale pentru dezvoltarea de roboți umanoizi, ce au la bază inteligența artificială. Firma rusească de robotică Idol, condusă de Vladimir Vitukhin, susține că robotul este capabil să se miște, să manipuleze obiecte și să aibă interacțiuni asemămătoare celor ale oamenilor.

Incidentul de la prezentarea din Moscova a fost atribuit unor probleme de calibrare, iar compania susține că robotul este încă în faza de testare.

„Sper ca această greșeală să se transforme într-o experiență”, a spus Vitukhin.

Pentru a închide gura criticilor, dezvoltatorul a lăudat capacitățile, cel puțin teoretice, ale robotului AIdol:

  • Baterie de 48 de volți oferă până la șase ore de funcționare continuă.
  • 77% din componente fabricate în Rusia. Compania își propune să crească procentul la 93%.
  • 19 servomotoare care permit afișarea a zeci de emoții de bază și sute de micro-expresii.
  • Pielea din silicon este proiectată pentru a reproduce expresiile faciale umane, cu diferite grade de fermitate.

„Robotul poate zâmbi, gândi și fi surprins – exact ca o persoană”, a spus Vitukhin în timpul prezentării, potrivit Newsweek.

Ce au spus oamenii după incident

Deși lansarea a fost menită să prezinte progresele în domeniul inteligenței artificiale și roboticii din Rusia, criticii de pe rețelele de socializare și forumurile tehnologice rusești s-au concentrat pe instabilitatea robotului și pe decizia de a dezvălui un prototip neterminat. Videoclipul a fost distribuit masiv în mediul online, mulți întrebându-se dacă Rusia este cu adevărat pregătită să concureze la nivel internațional când vine vorba de robotică.

Tags:
Citește și...
Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
Externe
Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
Guvernul ucrainean zguduit de un uriaș scandal de corupție. Ministrul Justiției a fost suspendat din guvern
Externe
Guvernul ucrainean zguduit de un uriaș scandal de corupție. Ministrul Justiției a fost suspendat din guvern
Soldații ruși au dat armele la schimb pe crengi. Cum au fost surprinși doi militari, în timpul unui antrenament anti-drone (VIDEO)
Externe
Soldații ruși au dat armele la schimb pe crengi. Cum au fost surprinși doi militari, în timpul unui antrenament anti-drone (VIDEO)
Numărul de ucraineni care fug în UE a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii doi ani, în luna septembrie
Externe
Numărul de ucraineni care fug în UE a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii doi ani, în luna septembrie
Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)
Externe
Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)
„Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi cere Regelui Charles să-l ajute pentru a-și recupera banii de pe o cursă neplătită de un oficial britanic
Externe
„Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi cere Regelui Charles să-l ajute pentru a-și recupera banii de pe o cursă neplătită de un oficial britanic
Cererea neobișnuită a unui bărbat din Italia: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea”. Iată despre ce este vorba
Externe
Cererea neobișnuită a unui bărbat din Italia: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea”. Iată despre ce este vorba
Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal
Externe
Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal
Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței a fost eliberat din pușcărie sub supraveghere judiciară UPDATE
Externe
Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței a fost eliberat din pușcărie sub supraveghere judiciară UPDATE
Un bărbat de 85 de ani a plecat de acasă cu gândul să meargă la medic, dar a fost găsit la 1.500 de kilometri de casă, în Croația. „Nu înțeleg ce s-a întâmplat”
Externe
Un bărbat de 85 de ani a plecat de acasă cu gândul să meargă la medic, dar a fost găsit la 1.500 de kilometri de casă, în Croația. „Nu înțeleg ce s-a întâmplat”
Ultima oră
12:27 - 12 noiembrie: Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. Este prăznuit Sfântul Atanasie Todoran, născut într-un sat din Bistrița-Năsăud
12:18 - Noua strategie națională de apărare a României. Corupția și ineficiența administrației, între vulnerabilitățile statului
12:10 - Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
11:52 - Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
11:44 - A murit Horia Moculescu. Artistul avea 88 de ani
11:34 - Ciprian Ciucu: „Iată de ce ne trebuie un București pus la punct: ca să nu mai rămână bălți pe străzi după fiecare ploaie, așa cum vedem acum în centrul Capitalei” (VIDEO)
11:22 - Nicușor Dan dă în judecată Autoritatea Electorală Permanentă. AEP nu îi dă aproape un milion de lei
11:14 - Deputat PSD trimis în judecată de DNA. Răzvan Ciortea este acuzat de abuz în serviciu şi fals în declaraţii
10:56 - Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
10:41 - Primele ninsorile aduc controale pe șosele. Ce amendă riscă șoferii care nu au mașina echipa corespunzător