Primul robot umanoid rusesc, dotat cu inteligență artificială, a căzut pe scenă chiar în timpul lansării sale oficiale. Incidentul care a stârnit amuzamentul internauților a avut loc la un eveniment tehnologic de la Moscova, pe 10 noiembrie.

Cum și-a făcut primul robot umanoid rusesc intrarea pe scenă

Robotul, numit AIdol, a fost prezentat de dezvoltatori ca un exemplu avansat de robotică antropomorfă construită în mare parte din componente autohtone. În timp ce robotul era condus pe scenă de doi membri ai echipei tehnice pe coloana sonoră a filmului Rocky, acesta și-a pierdut echilibrul și a căzut. Robotul nu doar că și-a pierdut echilibrul, dar mai multe componente ale acestuia s-au împrăștiat pe scenă.

Înregistrările video ale incidentului, distribuite de publicații rusești independente, arată personalul grăbindu-se să ascundă robotul în spatele unui ecran în timp ce era târât de pe podea.

Russia presented its human-like AI robot. It fell down as it walked onto the stage. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)

Cum a comentat compania care a dezvoltat primul robot umanoid rusesc, incidentul

Dezvăluirea AIdol marchează încercarea Rusiei de a se alătura cursei globale pentru dezvoltarea de roboți umanoizi, ce au la bază inteligența artificială. Firma rusească de robotică Idol, condusă de Vitukhin, susține că robotul este capabil să se miște, să manipuleze obiecte și să aibă interacțiuni asemămătoare celor ale oamenilor.

Incidentul de la prezentarea din Moscova a fost atribuit unor probleme de calibrare, iar compania susține că robotul este încă în faza de testare.

„Sper ca această greșeală să se transforme într-o experiență”, a spus Vitukhin.

Pentru a închide gura criticilor, dezvoltatorul a lăudat capacitățile, cel puțin teoretice, ale robotului AIdol:

Baterie de 48 de volți oferă până la șase ore de funcționare continuă.

77% din componente fabricate în Rusia. Compania își propune să crească procentul la 93%.

19 servomotoare care permit afișarea a zeci de emoții de bază și sute de micro-expresii.

Pielea din silicon este proiectată pentru a reproduce expresiile faciale umane, cu diferite grade de fermitate.

„Robotul poate zâmbi, gândi și fi surprins – exact ca o persoană”, a spus Vitukhin în timpul prezentării, potrivit .

Ce au spus oamenii după incident

Deși lansarea a fost menită să prezinte progresele în domeniul inteligenței artificiale și roboticii din Rusia, criticii de pe rețelele de socializare și forumurile tehnologice rusești s-au concentrat pe instabilitatea robotului și pe decizia de a dezvălui un prototip neterminat. Videoclipul a fost distribuit masiv în mediul online, mulți întrebându-se dacă Rusia este cu adevărat pregătită să concureze la nivel internațional când vine vorba de robotică.