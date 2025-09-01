B1 Inregistrari!
Cea mai bogată prinţesă a Europei s-a căsătorit la 28 de ani cu un manager de investiții (VIDEO)

Cea mai bogată prinţesă a Europei s-a căsătorit la 28 de ani cu un manager de investiții (VIDEO)

George Lupu
01 sept. 2025, 10:07
Prințesa de Liechtenstein s-a căsătorit cu un manager de investiții

Prințesa Maria Carolina de Liechtenstein a fost o apariție în alb, când s-a căsătorit cu Leopoldo Maduro Vollmer într-o ceremonie fastuoasă, sâmbătă.

Pentru ce ținută a optat prințesa de Liechtenstein

Cuplul, care și-a anunțat logodna în octombrie 2024, a ținut ceremonia la Catedrala Sf. Florin din Vaduz – deși locuiesc la Londra.

Prințesa de Liechtenstein, în vârstă de 28 de ani, singura fiică a Prințului Alois – moștenitor al tronului – și a Prințesei Sophie, a arătat regală în ziua cea mare, purtând tradiționalul alb al miresei.

În stilul regal autentic, mireasa a purtat o tiară, pe care a purtat-o ​​peste șuvițele blonde, care au fost coafate într-un coc.

Deși familia regală a ales albul tradițional pentru rochia de mireasă, designul a fost îndrăzneț, încorporând atingeri șic precum umerii transparenți și diferite materiale, inclusiv dantelă și tul, dând rochiei un aspect texturat.

Cu toate acestea, nu s-a ferit de cele mai tradiționale accesorii de mireasă – optând pentru un voal lung care cobora în cascadă pe treptele capelei.

Maria Carolina și-a păstrat machiajul simplu și elegant, lăsând frumusețea ei naturală să strălucească.

A fost însoțită de tatăl ei în timp ce intra în Catedrală, iar domnișoarele ei de onoare o ajutau cu alaiul lung.

Prințesa Marie Caroline, care are trei frați, a fost prima care a anunțat logodna și a mers la altar, potrivit dailymail.

Are un frate mai mare, Prințul Joseph Wenzel, și doi mai mici – Prințul Georg și Prințul Nikolaus.

Cine este logotnicul celei mai bogate prințese din Europa

Prințesa Marie Caroline a dezvăluit că a fost logodită cu Leopoldo Maduro anul trecut printr-un comunicat de presă oficial emis de casa regală din Liechtenstein.

Acesta scria: „S.A.S. Prințul Moștenitor și S.A.R. Prințesa Moștenitoare  sunt încântate să anunțe logodna fiicei lor, Prințesa Marie Caroline, cu domnul Leopoldo Maduro Vollmer. Nunta este planificată pentru sfârșitul verii anului viitor.” Declarația a fost însoțită de un portret al fericitului cuplu, care o înfățișa pe Prințesa Marie Caroline, radiind, purtând o rochie turcoaz, în timp ce iubitul ei arăta elegant într-un costum bleumarin.

Mirele, Leopoldo Maduro Vollmer, în vârstă de 33 de ani, este manager de investiții.

Născut în Caracas, a studiat în Marea Britanie, urmând cursurile Universității Harrow.

Apoi a studiat pentru licență la St Andrews. Diploma sa postuniversitară este de la Queens College, Universitatea din Londra.

Între timp, noua sa soție a obținut licența în design vestimentar de la Parsons School of Design din Paris și New York.

Pe lista invitaților s-au numărat o serie de membri ai familiei regale, inclusiv Prințul Philipp și Prințesa Isabelle de Liechtenstein, Prințul Nikolaus de Liechtenstein și Prințesa Margaretha de Luxemburg, precum și Contele Franz Clemens von Waldburg-Zei, printre alții.

Deși tatăl Prințesei Marie Caroline este destinat să fie rege, deoarece Liechtenstein încă funcționează sub reguli de primogenitură agnatică – singura monarhie europeană care face acest lucru – ea nu se află în linia de succesiune.

Cu toate acestea, fratele ei cel mare și cei doi frați mai mici ai ei se află cu toții în linia de succesiune.

