Prințul Harry, vizită discretă la Kiev. Ce a făcut acesta în Ucraina

Prințul Harry, vizită discretă la Kiev. Ce a făcut acesta în Ucraina

Selen Osmanoglu
15 sept. 2025, 09:50
Sursa foto: X
Cuprins
  1. „Unul dintre cele mai triste lucruri”
  2. „Un simbol al victoriei și al puterii”

Prințul Harry a făcut o vizită discretă la Kiev pentru a promova programele Fundației Invictus Games (IGF) dedicate recuperării și reintegrării veteranilor răniți în războiul din Ucraina.

„Unul dintre cele mai triste lucruri”

Ducele de Sussex a petrecut aproape două zile în Ucraina, unde a participat la întâlniri cu oficiali, veterani și familiile acestora, conform Adevărul.

„Recuperarea prin sport nu exista în Ucraina înainte de Invictus. Acum construim un întreg sistem cu diferite tipuri de antrenament”, a declarat Ruslan Prykhodko, adjunct al ministrului pentru afaceri ale veteranilor.

„În Ucraina, în următoarele decenii, va fi ceva normal să vezi oameni cu proteze și leziuni care le-au schimbat viața”, a menționat Prințul Harry.

Harry a vizitat și Maidanul. Acolo a depus o coroană de flori la memorialul victimelor războiului.

„Voiam să găsesc un loc unde să depun coroana de flori în liniște, departe de toată lumea. Doamne, parcă e un labirint acolo. Nu mi-am dat seama cât de mult se întinde. Sincer, e unul dintre cele mai triste lucruri pe care le-am văzut vreodată. Dar și unul dintre cele mai frumoase”, a spus acesta.

„Un simbol al victoriei și al puterii”

Olga Rudnieva, fondatoarea și directoarea generală a centrului de traumatologie Superhumans din Lviv, a apreciat vizita prințului Harry drept „un simbol al victoriei și al puterii”.

„Este uimitor. Nu ne-am așteptat niciodată la un astfel de nivel de recunoaștere”, a spus aceasta. „Cred că venirea prințului Harry aici este un simbol al victoriei și al puterii. Oamenii se uită la el și la experiența sa militară și văd că nu se teme să vină în Ucraina. Este foarte important că a venit”, a adăugat.

Prințul a vorbit și despre experiența sa după cariera militară. El spune că munca la Invictus i-a oferit din nou un scop.

„Am fost norocos. Lucrul care lipsește cel mai mult veteranilor este sentimentul de scop. Invictus mi-a dat asta, m-a salvat”, a spus el.

Estimările arată că peste 130.000 de persoane au suferit răni care le-au schimbat viața, în urma războiului. Fundația Invictus Games colaborează cu autoritățile ucrainene pentru a extinde programele sportive la nivel național.

