Prințul William, vizită surpriză în Polonia. Moștenitorul tronului britanic a mers la trupele din zona frontierei cu Ucraina (FOTO, VIDEO)

Prințul William al Regatului Unit a efectuat o vizită neanunțată în Polonia, miercuri, și s-a întâlnit cu trupele britanice și poloneze care sunt staționate în apropiere de frontiera ucraineană, lăudându-le „cooperarea în sprijinul poporului Ucrainei și al libertății sale”, relatează .

La baza de la Rzeszow, Prințul de Wales s-a întâlnit cu ministrul polonez al apărării, Mariusz Blaszczak, și a vizionat echipamentul militar.

Cu ocazia vizitei, moștenitorul tronului britanic a discutat cu soldații țării sale și cu cei polonezi despre camaraderia robustă care s-a format între aceștia de când au început să lucreze împreună.

🇬🇧🇵🇱 🤝 🇺🇦

This afternoon I travelled to Poland to meet British and Polish troops, where I heard about their extraordinary work in support of Ukraine.

My message to them on behalf of all of us, thank you!

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal)