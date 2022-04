Prioritatea NATO, conform specialiștilor: Îmbunătăţirea apărării aeriene şi antirachetă în Europa de Est

Statele NATO de pe flancul estic sunt expuse mai mult ca oricând consecințelor agresiunii ruse în Ucraina și a comasării de trupe în Belarus, așa cum precizează o analiză .

Statele NATO, tot mai expuse

Lansarea de către Rusia a aproximativ 30 de rachete de croazieră către o țintă din vestul Ucrainei, situată la doar 12 mile de granița poloneză, a avut loc la doar o zi după ce Moscova a avertizat că convoaiele care poartă arme occidentale sunt „ținte legitime”. Membrii NATO au dreptate să se îngrijoreze că războiul Rusiei în Ucraina s-ar putea răspândi pe teritoriul NATO.

Prezența militară sporită a Rusiei în Belarus, inclusiv sisteme avansate de rachete sol-aer și avioane, expun, de asemenea, Polonia și statele baltice la un risc mai mare. În fața unei amenințări aeriene tot mai mari din partea Rusiei, NATO trebuie să desfășoare sisteme și avioane suplimentare de rachete sol-aer în țările din flancul estic, care în prezent nu au mijloace suficiente pentru a-și proteja spațiul aerian.

O capacitate credibilă de apărare aeriană necesită sisteme radar, rachete sol-aer, avioane de luptă, avioane de avertizare timpurie și control și comandă și control asociate. Sistemele sofisticate de apărare aeriană sunt greu de permis pentru membrii NATO mai mici, cum ar fi Estonia și Letonia, ale căror economii sunt aproximativ egale cu cea din Rhode Island. Deși desfășurarile recente încep să umple golurile, un atac aerian rusesc ar putea încă să spargă amestecul de capabilități de pe flancul estic al NATO.

Capacitatea actuală de apărare aeriană a NATO în Europa de Est include 48 de avioane de luptă F-16 operate de Polonia, care, de luna trecută, găzduiește și mai multe avioane de luptă americane F-15. România are 17 F-16 mai vechi, dar capabile, deținute anterior de Portugalia. În plus, Estonia, Letonia și Lituania operează o rețea radar comună cunoscută sub numele de Rețeaua de Supraveghere și Control a Aerului Baltic sau BALTNET.

NATO se bazează pe acest sistem pentru a-și asista aeronavele în timpul misiunilor Baltic Air Policing, în care un număr mic de avioane de luptă din națiunile NATO cu suficientă putere aeriană (cum ar fi Țările de Jos, Franța, Germania) patrulează pe cerul aliaților mai vulnerabili. Aceste avioane au fost deja susținute de desfășurarea a două baterii de rachete americane Patriot în Polonia și vor fi întărite în continuare prin desfășurarea iminentă a bateriilor de rachete germane Patriot în Slovacia.

Desfășurarea rachetelor Patriot reflectă îngrijorarea transatlantică că statele membre est-europene ale NATO ar putea avea nevoie în curând de sisteme de rachete sol-aer mai avansate pentru a face față amenințării în creștere a Rusiei. De fapt, planificatorii polonezi de apărare au anticipat de mult nevoia de forțe suplimentare dincolo de cele mai recente desfășurări Patriot pentru a îmbunătăți sau înlocui echipamentul său existent din epoca sovietică.

Care ar trebui să fie prioritățile NATO

Până în prezent, Lituania este singura țară din Europa de Est care a achiziționat un sistem modern de apărare aeriană, după ce a primit prima sa baterie de apărare aeriană cu rază medie de acțiune în 2020. Denumită Sistemul național avansat de rachete suprafață-aer (NASAMS), poate identifica în mod fiabil, vizați și distruge amenințările aeriene rusești, inclusiv avioane de luptă, rachete de croazieră, elicoptere și vehicule aeriene fără pilot.

Deoarece implementarea acestor programe durează ani de zile, NATO trebuie să întărească țările din flancul estic cu putere de foc suplimentară — acum. Din fericire, națiunile mai bogate ale NATO au sisteme de apărare antirachetă capabile. Norvegia, Spania și Țările de Jos posedă mai multe baterii NASAMS. Francezii și italienii au un sistem de apărare antirachetă SAMP/T capabil. Și britanicii își înlocuiesc vechiul sistem Rapier cu sistemul de apărare aeriană Sky Sabre.

NATO sau Comandamentul European al SUA ar putea coordona desfășurarea acestor diferite sisteme de apărare aeriană cu rază medie de acțiune pentru a suplimenta sistemele Patriot cu rază mai lungă deja desfășurate. Aceste sisteme suplimentare ar putea fi implementate în Polonia, Estonia și Letonia, apoi înlocuite cât mai repede posibil cu sisteme nou fabricate sau capabilități alternative. Acest lucru ar reprezenta un sacrificiu temporar pentru țările donatoare, dar ar reduce semnificativ amenințarea cu rachete de croazieră la adresa flancului estic al NATO. Joi, guvernul britanic a anunțat tocmai o astfel de mișcare, că va trimite noul sistem Sky Sabre în Polonia.

În plus, aliații NATO trebuie să continue să trimită avioane în regiune. În timp ce națiunile NATO au angajat până la 130 de avioane de vânătoare în Europa de Est, dacă criza se extinde, doar o fracțiune este în prezent desfășurată. Și chiar și cei 130 complet probabil că nu ar învinge decisiv un atac concertat al forțelor aeriene ruse.