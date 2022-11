Procurorii Poloniei nu vor permite Ucrainei să participe la ancheta privind explozia de la Przewodow, spune presa poloneză

Presa poloneză susține că procurorii polonezi nu vor permite Ucrainei să se alăture anchetei privind explozia de la Przewodow, relateazză The Kyiv Independent.

Pe 15 noiembrie, o rachetă – sau fragmente de rachetă – au căzut la Przewodow, localitate poloneză aflate în apropiere de Ucraina. Două persoane au murit în explozie. Conform concluziilor preliminare, racheta aparținea cel mai probabil .

„Media: Procurorii polonezi nu vor permite Ucrainei să se alăture investigării exploziei de la Przewodow. Parchetul Polonez nu va fi de acord să includă partea ucraineană în investigarea exploziei rachetei de la Przewodow, a relatat Rzeczpospolita, citând surse anonime”, a scris The Kyiv Independent, într-o postare pe Twitter.

