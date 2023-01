Propagandiștii ruși amenință țările care sprijină Ucraina: Să trimitem trupe în Paris și Berlin!

Propaganda rusă amenință țările europene care acordă sprijin Ucrainei pentru a se apăra în fața invaziei ruse. Celebrul prezentator de televiziune Vladimir Soloviov a afirmat că următoarele orașe invadate ar trebui să fie Berlin și Paris.

”Ar trebui să trimitem trupe în Berlin! Și să nu le mai retragem de acolo!

Macron a zis că oferă tancuri ușoare. Așa că trebuie să trimitem trupe în Paris! Și să nu ne mai retragem trupele de acolo niciodată! Proștii de Gorbaciov și Elțîn au retras trupele noastre din Europa de Est. Prostul de Hrușciov a închis baza noastră din Finlanda. După al Doilea Război Mondial, americanii încă ocupă zone întinse din Europa. Trupele lor sunt staționate acolo! Noi ce căutăm acasă?!”

The Kremlin continues to threaten Western Europe-And for this, Putin’s regime traditionally uses its mouthpieces on state TV propaganda-This time, the most popular in Russia state TV anchor Vladimir Solovyov declared that Russian troops must enter Berlin and Paris and stay there.

— Jacqueline Phillips (@jphilli88)