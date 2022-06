Propagandiștii ruși filmau un atac cu rachete termobarice. După doar un minut au început să fugă disperați (VIDEO)

O echipă de propagandiști ruși care filma imagini cu temutele arme termobarice ruse a fost surprinsă de o contralovitură ucraineană și a fugit să se adăpostească. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

Imaginile surprind inițial un lansator TOS-1 care lansează cu mare zgomot o rachetă termobarică, de presupus spre pozițiile ucrainene. Un lansator TOS-1 are o rază de bătaie de circa 5 km, iar un TOS-1A bate până la

La nici 50 de secunde după lansarea rachetei termobarice, când militarul din cadru încă vorbea despre efectele demoralizatoare asupra inamicului ale loviturilor termobarice, are loc o explozie în imediata apropiere, iar toată lumea din jur o ia la fugă spre niște copaci din jur.

În timp ce au ajuns la mașină și își urcau bagajele în ea, se aud alte lovituri de artilerie care cad în jur.

Sign of hope?

Russian propagandists with Tos-1 flamethrower.

50 seconds after the first launch, Ukrainian counter artillery fire begins.

130 seconds after the first launch, they are running for their lives.

— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke)