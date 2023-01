Protest masiv în Tel Aviv: 80.000 de israelieni scandează împotriva Guvernului Benjamin Netanyahu (VIDEO)

Sunt proteste masive în Piața Habima din Tel Aviv, împotriva guvernului condus de Benjamin Netanyahu. Aproape 80.000 de persoane protestează, potrivit .

Opozanții guvernului lui Benjamin Netanyahu protestează împotriva propunerilor ministrului justiției, Yariv Levin, de a zgudui sistemul judiciar prin limitarea severă a competențelor de control judiciar ale Curții Supreme de Justiție și prin consolidarea controlului politic asupra numirii judecătorilor, mai notează The Times of Israel.

Great to see thousands of Israelis protesting in Tel Aviv against the new Netanyahu gov, which has declared war on the democratic institutions of the state. Protesters are also marching against the illegal occupation of the Palestinian territories.

— Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv)