Protestatarii anti-LGBT au atacat un festival Pride la Tbilisi. Organizatorii susțin că guvernul și grupurile radicale încearcă „să saboteze candidatura Georgiei la UE” (FOTO, VIDEO)

Până la 2.000 de protestatari anti-LGBT au atacat un festival Pride, sâmbătă, la Tbilisi, intrând în ciocniri cu poliția și distrugând streaguri și pancarte curcubeu, potrivit .

Organizatorii acuză autoritățile georgiene că ar fi conspirat cu contramanifestanții pentru perturbarea festivalului LGBT, însă un reprezentant al guvenului susține că a fost o sarcină grea pentru poliție să apere un eveniment desfășurat într-o zonă deschisă din apropierea unui lac.

„Protestatarii au reușit să găsească (…) modalități de a intra în zona evenimentului, dar am reușit să îi evacuăm pe participanții și organizatorii Pride”, a declarat ministrul-adjunct de interne, Alexander Darakhvelidze.

„În timpul incidentului nu a fost rănit nimeni, iar poliția ia acum măsuri pentru a stabiliza situația”, a adăugat oficialul.

Conservative activists from the Alt-Info movement and other right-wing parties in disrupted the festival in

Organizers of Tbilisi Pride urged people not to come to the festival and said that „the attack was pre-arranged by the Interior Ministry and the…

— NEXTA (@nexta_tv)