Protestatarii din Iran au incendiat casa fondatorului republicii islamice, ayatolahul Ruhollah Khomeini

Protestatarii din Iran de două luni, iar recent au dat foc casei fondatorului republicii islamice, primul ayatolah, Ruhollah Khomeini, informează Reuters.

publice pe Twitter. Activiștii susțin că protestatarii anti-regim au cauzat incendiul.

Astonishing scenes from . Protesters have burned down the house of Ruhollah Khomeini, the Islamic Republic’s founder.

The house has been a museum for the past 30 years. This is an attack in the essence of the republic itself.

