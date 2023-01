Proteste violente în India: Oamenii cer dreptate pentru o tânără omorâtă şi târâtă de o maşină pe străzile din Delhi (VIDEO)

Mulțimi de oameni furioși s-au adunat în Delhi, India, cerând dreptate după ce o tânără în vârstă de 20 de ani a fost ucisă într-un accident rutier și apoi târâtă de mașină pe o distanță de până la 12 kilometri pe străzile din oraș. Potrivit poliției din Delhi, femeia se afla pe un scuter care s-a ciocnit cu o mașină în primele ore ale zilei de 1 ianuarie.

„Avem informaţii că trupul fetei a fost blocat cumva în maşină şi a fost târât pe o distanţă de aproximativ 10-12 kilometri”, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, un oficial al poliţiei din Delhi, Sagar Hooda. „Apoi, la o curbă, cadavrul a fost aruncat din maşină”, a precizat poliţistul.

Cinci persoane au fost arestate în legătură cu incidentul.

O altă fată care se afla cu victima în momentul coliziunii a oferit mai multe detalii.

„Ea nu a fost rănită şi a părăsit locul accidentului. Ancheta este în curs de desfăşurare, analizăm mai multe unghiuri şi o vom finaliza în curând, iar acuzatul va primi cea mai strictă pedeapsă posibilă”, a promis poliţia.

Corpul femeii a fost mutilat, hainele rupte fiind găsite lângă trupul ei, potrivit lui Harendra Singh, un oficial cu rang înalt al poliţiei din Delhi. „Ceafa şi spatele i-au fost distruse pentru că a fost târâtă atât de mult timp”, a detaliat acesta.

