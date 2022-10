Protestele degenerează în Republica Moldova: ciocniri violente între poliție și protestatari la Chișinău (VIDEO)

Ciocniri violente au avut loc duminică în centrul Chişinăului între polițiști și protestatarii susținători ai grupării Șor. Ofițerii organelor de ordine au împiedicat o coloană de mii de oameni să intre în centrul capitalei moldovene. După cum informează, duminică, corespondentul TASS de la fața locului, coloana de mii de oameni a intrat în cordonul de poliție, iar anumite grupuri de oameni încearcă să-l spargă.

Clashes with the police and the provocateurs hired by Sandu to marginalize and suppress the protests!

— Geo_monitor (@colonelhomsi)