Protestele „No Kings” au scos în stradă sute de mii de americani. „Nu mă așteptam să găsesc fascism în Statele Unite”

19 oct. 2025, 09:22
Protestele „No Kings” au scos în stradă sute de mii de americani. „Nu mă așteptam să găsesc fascism în Statele Unite”
Sursă foto: X/ @mia
Cuprins
  1. Câte persoane au participat la protest, în New York
  2. Ce au declarat persoanele prezente la protestele „No Kings”
  3. Protestele „No Kings” nu au avut loc doar în SUA
  4. Schimbările făcute Trump de la începutul celui de-al doilea mandat
  5. Ce părere au americanii despre Trump

Protestele „No Kings” au determinat mulțimi uriașe de americani să iasă în stradă, nemulțumiți fiind de politicile președintelui Donald Trump. Oamenii s-au strâns în mai multe orașe importante din SUA, cum ar fi New York, Washington DC, Chicago, Miami și Los Angeles.

Câte persoane au participat la protest, în New York

Mitingul „No Kings” din emblematicul Times Square din New York a adunat mii de oameni la scurt timp după ce a început, sâmbătă dimineață. Protestarii au aglomerat străzile și intrările în metrou, în timp ce țineau pancarte cu sloganuri precum „Democrație, nu monarhie” și „Constituția nu este opțională”.

Înaintea manifestațiilor, aliații lui Trump i-au acuzat pe protestatari că au legături cu mișcarea de extremă stânga Antifa, descrisă de administrație drept „teroristă”.  Apropiații președintelui american au condamnat ceea ce au numit „mitingul care instigă ura împotriva Americii”.

Pe de altă parte, organizatorii și protestatarii de sâmbătă au declarat că evenimentele au fost pașnice.

Elicoptere și drone puteau fi văzute survolând orașul, în timp ce poliția supraveghea buna desfășurare, de pe margine.  Departamentul de Poliție din New York a declarat că peste 100.000 de persoane s-au adunat pentru a protesta pașnic și că nu au fost efectuate arestări legate de protest.

Ce au declarat persoanele prezente la protestele „No Kings”

Beth Zasloff, scriitoare și editoare independentă, a spus că s-a alăturat protestului din New York pentru că se simte indignată și tulburată de ceea ce a numit o „îndreptare spre fascism și un guvern autoritar” care are loc sub administrația Trump.

„Îmi pasă foarte mult de orașul New York. Îmi dă speranță să fiu aici alături de mulți, mulți alți oameni”, a spus ea. 

Massimo Mascoli, un inginer pensionar, rezident al New Jersey, care a crescut în Italia, a declarat că protestează pentru că este îngrijorat că SUA urmează aceeași cale pe care a urmat-o țara sa natală în secolul trecut.

„Sunt nepotul unui erou italian care a dezertat de armata Mussolini și s-a alăturat rezistenței. A fost torturat și ucis de fasciști și, după 80 de ani, nu mă așteptam să găsesc din nou fascism în Statele Unite”, a spus Mascoli. 

Protestele „No Kings” nu au avut loc doar în SUA

Demonstrații „No King” au avut loc și în mai multe orașe din Europa, cum ar fi Berlin, Madrid, Londra și Roma. Europenii au arătat, încă o dată, solidaritate pentru populația americană.

Au existat scene similare și la Toronto, unde manifestanții din apropierea consulatului SUA au fluturat pancarte, inclusiv „Jos mâna de Canada”.

Schimbările făcute Trump de la începutul celui de-al doilea mandat

De la revenirea la Casa Albă în ianuarie, Trump a extins sfera puterii prezidențiale. S-a folosit de ordine executive pentru a desființa părți ale guvernului federal și pentru a desfășura trupe ale gărzii naționale în orașele americane, în ciuda obiecțiilor guvernatorilor statelor.

De asemenea, el a cerut celor mai importanți oficiali ai administrației să-i urmărească penal pe presupușii săi dușmani.

Președintele spune că acțiunile sale sunt necesare pentru a reconstrui o țară aflată în criză și a respins acuzațiile conform cărora ar fi dictator sau fascist, considerându-le isterice.

Criticii avertizează însă că unele dintre acțiunile administrației sale sunt neconstituționale și reprezintă o amenințare la adresa democrației americane, potrivit BBC.

Ce părere au americanii despre Trump

Americanii sunt profund divizați în privința lui Donald Trump.

Un sondaj recent realizat a constatat că doar 40% dintre respondenți aprobă modul în care Trump își exercită funcția de președinte, în timp ce 58% dezaprobă. Acest rezultat îl situează aproximativ la același nivel ca în primul mandat, însă sub nivelul de 47% înregistrat atunci când a preluat funcția pentru a doua oară, în luna ianuarie.

Este obișnuit ca președinții să devină mai puțin populari pe măsură ce mandatul lor avansează. Joe Biden avea un rating de aprobare de 55%, în ianuarie 2021. Până în octombrie acelui an, gradul său de aprobare scăzuse la 46%.

