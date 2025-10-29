B1 Inregistrari!
Provocare în vecinătatea granițelor NATO. Aviația poloneză a interceptat un aparat rusesc deasupra Mării Baltice

Adrian Teampău
29 oct. 2025, 11:36
Provocare în vecinătatea granițelor NATO. Aviația poloneză a interceptat un aparat rusesc deasupra Mării Baltice
Avioane militare Sursa foto: X
  1. Provocare în vecinătatea granițelor NATO
  2. Cum a comentat armata poloneză

O nouă provocare în spațiul aerian din vecinătatea granițelor NATO, deasupra Mării Baltice. Aviația poloneză a anunțat că a interceptat un avion rusesc ce efectua o misiune de recunoaștere.

Provocare în vecinătatea granițelor NATO

O formație de avioane de luptă poloneze au interceptat marţi un aparat de zbor rusesc. Acesta efectua o misiune de recunoaştere în spaţiul aerian internaţional deasupra Mării Baltice. Aparatul rusesc survola zona fără un plan de zbor şi cu transponderul oprit, a anunţat armata poloneză, citată de Reuters.

„Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion Il-20, care efectua o misiune de recunoaştere în spaţiul aerian internaţional, fără un plan de zbor depus şi cu transponderul oprit. Aeronava nu a încălcat spaţiul aerian polonez”, a transmis Comandamentul operaţional al Forţelor armate poloneze.

Incursiunea avionului rusesc vine într-un moment tensionat. Ţările de pe flancul estic al NATO sunt în alertă maximă cu privire la potenţiale incursiuni în spaţiul lor aerian. Alerta a fost dată încă din septembrie, când trei bombardiere ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Estoniei. Aparatele de zbor au survolat timp de 12 minute, micuțul stat baltic.

Înainte de această incursiune, Polonia a doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian.

Cum a comentat armata poloneză

Jacek Goryszewski, purtător de cuvânt al Comandamentul operaţional al Forţelor armate poloneze, a declarat că incidentul a arătat că Polonia manifestă vigilenţă. Aviația poloneză este pregătită să se asigure că spațiul său aerian nu este încălcat de Rusia.

Săptămâna trecută, Alexus Grynkewich, general al US Air Force care exercită funcţia de comandant suprem aliat al NATO în Europa (SACEUR), a declarat pentru Reuters că Rusia pare să fi fost descurajată de răspunsul ferm al Alianţei Nord-Atlantice de luna trecută.

NATO a reacționat împotriva incursiunilor avioanelor rusești în spaţiul aerian al Poloniei şi Estoniei. Oficialul amerian a declarat că se așteaptă ca Moscova să continue să testeze limitele capacităţii de reacţie a organizaţiei.

