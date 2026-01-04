Capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele americane a provocat reacții internaționale imediate, inclusiv din partea liderilor implicați direct în conflicte geopolitice majore. Președintele Ucrainei, Volodimir Zalenski, a comentat ironic intervenția SUA, făcând o paralelă directă cu situația Rusiei.

Cum a reacționat Volodimir Zelenski la capturarea lui Nicolas Maduro

Întrebat de jurnaliști despre intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela, Volodimir Zelenski a izbucnit în râs și a transmis un mesaj cu subînțeles către Washington. Liderul ucrainean a sugerat că, dacă astfel de acțiuni sunt posibile, ele ar putea deveni un precedent pentru alte situații similare. „Dacă este posibil ca dictatorii să fie tratați așa, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare”, a declarat acesta, potrivit Digi24.

👏If it is possible to deal with dictators like that, just like that, then the United States of America knows what to do next Zelensky talking about Putin after Maduro’s capture by the US: — NEXTA (@nexta_tv)

Prin această reacție, președintele Ucrainei îi sugerează implicit lui Donald Trump să aplice același tip de abordare și în cazul Rusiei. Aluzia la Vladimir Putin este evidentă, mai ales în contextul războiului declanșat de Moscova și al sprijinului militar american pentru Kiev.

Mesajul lui vine într-un moment în care deciziile Washingtonului sunt atent urmărite de comunitatea internațională, iar precedentul creat în Venezuela ridică semne de întrebare privind limitele intervenției militare americane.

Cum s-a desfășurat intervenția militară a SUA în Venezuela

Reacția liderului ucrainean apare după ce Statele Unite au lovit Venezuela sâmbătă dimineață, explozii fiind observate în capitala Caracas și în alte trei state. Forța militară Delta Force a pătruns în complexul lui Nicolas Maduro și l-a capturat atât pe acesta, cât și pe soția sa, Cilia Flores.

Procurorul general Pam Bondi a confirmat că cei doi au fost puși sub acuzare în districtul de sud al New York-ului. Maduro și Flores sunt acuzați de conspirație pentru narcoterorism, conspirație pentru import de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație împotriva Statelor Unite

Într-o conferință de presă, Donald Trump a afirmat că Statele Unite vor „conduce” Venezuela până la realizarea unei tranziții „sigure”. „O vom conduce împreună cu un grup şi ne vom asigura că este condusă corespunzător”, a spus Trump. El a adăugat: „Ne vom asigura că există grijă faţă de poporul venezuelean şi ne vom asigura că poporul venezuelean care a fost alungat de acest bandit primeşte grija necesară”.

Ce se întâmplă acum cu Nicolas Maduro în Statele Unuite

Nicolas Maduro a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat de forțele americane și transportat sub escortă strictă. După aterizare, agenți FBI au urcat la bordul avionului, l-au debarcat și l-au transferat cu elicopterul în Manhattan.

Maduro perp walk. — Paul Mauro (@PaulDMauro)

Potrivit imaginilor difuzate de , liderul venezuelean a fost văzut purtând haine gri, în cătușe, escortat de mai mult de o duzină de agenți federali îmbrăcați în negru. Urmează să fie prezentat în fața unui judecător pentru a răspunde acuzațiilor care includ „conspirație narco-teroristă” și deținere de mitraliere.