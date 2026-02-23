Război civil în Mexic. Cartelurile au lansat atacuri în lanț după uciderea baronului drogurilor „El Mencho” (VIDEO/FOTO)

Moartea lui „El Mencho”, cel mai căutat baron al drogurilor din Mexic, a aruncat țara în haos. În cel puțin 12 state, membri ai Jalisco New Generation Cartel, gruparea condusă de „El Mencho”, au blocat drumuri cu vehicule incendiate, au atacat sedii bancare și au incendiat magazine.

Unde au atacat oamenii lui El Mencho

Guvernatorul din Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a decretat „cod roșu”, suspendând transportul public, anulând evenimentele de masă și cursurile cu prezență fizică. În orașe precum Guadalajara, unul dintre gazdele viitorului Campionat Mondial de Fotbal, au fost văzute coloane groase de fum ridicându-se deasupra cartierelor.

În stațiunea Puerto Vallarta, oamenii s-au trezit într-o adevărată zonă de război. Zeci de mașini au fost incendiate, iar hotelurile au sfătuit turiștii să rămână în camere. Transportul public a fost oprit temporar.

Aproximativ 20 de sucursale bancare au fost atacate de oamenii lui „El Mencho”.

În Reynosa, oraș de la granița cu Statele Unite, drumurile de acces au fost blocate cu mașini incendiate, potrivit presei locale. În statul Nayarit, cursurile școlare au fost suspendate luni din motive de siguranță.

Departamentul de Stat al SUA a emis avertismente pentru cetățenii americani aflați în mai multe state mexicane, inclusiv Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero și Nuevo León, recomandându-le să se adăpostească și să evite deplasările până la noi notificări. Mai multe companii aeriene au emis alerte de călătorie sau au suspendat temporar zboruri.

Moartea celui mai căutat baron al drogurilor

Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, liderul temutului Jalisco New Generation Cartel, a murit duminică, după ce a fost grav rănit în confruntări cu armata mexicană, în timpul unei operațiuni menite să îl captureze.

Intervenția a avut loc în Tapalpa, o localitate din statul Jalisco. Patru membri ai cartelului au fost uciși, iar trei militari răniți, potrivit Ministerului mexican al Apărării. Autoritățile au precizat că operațiunea a fost „planificată și executată” de forțele speciale, scriu jurnaliștii de la .

Oseguera era considerat unul dintre cei mai violenți și influenți lideri ai crimei organizate din Mexic. Sub conducerea sa, Jalisco New Generation Cartel s-a extins rapid în ultimul deceniu, devenind una dintre cele mai puternice organizații de trafic de droguri din lume.

Cartelul este implicat în producerea și distribuția de cocaină, metamfetamină și, în ultimii ani, fentanil către Statele Unite, dar și în extorcarea afacerilor locale și în atacuri directe asupra forțelor de securitate. Organizația și-a construit reputația prin acte de o violență extremă și confruntări deschise cu rivalii și autoritățile.

Jalisco New Generation Cartel împărțea dominația asupra traficului de droguri din cu cartelul Sinaloa, iar echilibrul dintre aceste organizații ar putea fi afectat. În trecut, capturarea sau eliminarea unor lideri importanți ai cartelurilor a fost urmată de episoade intense de violență, inclusiv blocaje armate și confruntări în plină stradă.