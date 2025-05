Război în Asia. India a atacat cu rachete obiective din Pakistan

India a lansat mai multe rachete împotriva a nouă obiective de pe teritoriul statului Pakistan. Este vorba despre represalii la atentatul comis pe 22 aprilie în Kashmirul indian.

Atacul a fost confirmat printr-un comunicat de presă al guvernului de la New Delhi. Potrivit sursei citate, obiectivele vizate de atacul găzduiesc „infrastructuri teroriste” situate pe teritoriul pakistanez, relatează AFP.

„Cu puţin timp în urmă, forţele armate indiene au lansat operaţiunea Sindoor lovind infrastructuri teroriste din Pakistan (…) de unde au fost organizate şi dirijate atacurile teroriste împotriva Indiei”, a indicat guvernul indian într-un comunicat.

