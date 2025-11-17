Război în Ucraina. Un atac rusesc cu rachete, produs în noaptea de duminică spre luni, a provocat mai multe victime în . Rusia lanseacă cu regularitare atacuri cu rachete și drone asupra populației civile.

Război în Ucraina cu trei morți și zece răniți

Un atac cu rachete rusești au provocat și rănirea altor zece în orașul Balakliia, din estul Ucrainei. Printre cei răniți, se numără și trei adolescenți. Anunțul despre noile victime civile pe care Rusia le-a făcut în acest război în Ucraina, a fost făcut de un oficial militar regional din regiunea Harkov, potrivit Reuters.

Atacul nocturn a vizat centrul oraşului Balakliia, iar între răniți se numără adolescenți de 18, 15 și 14 ani. Precizările au fost făcute de Vitali Karabanov, şeful administraţiei militare din Balakliia, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Oficialul ucrainean a precizat că nouă dintre victimele rănite au fost internate pentru îngrijiri medicale.

1/

Occupiers launched missile strikes on :

– there is a casualty, among the injured – a child On the night of November 17, Russian troops launched missile strikes on Balakliia in the Kharkiv region. At least one person is known to have died. There are also wounded,… — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540)

Kievul vrea mai mulți bani pentru producția de drone

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga a lansat duminică un apel către susţinătorii ţării sale. El a cerut pentru acest război în Ucraina, destinat extinderii producţiei de drone. Oficialul de la Kiev consideră că această armă este cheia continuării şi câştigării războiului cu Rusia, relatează agenţia DPA.

Şeful diplomaţiei ucrainene crede că Vladimir Putin va înceta războiul numai dacă sunt îndeplinite două condiţii. Pe de-o parte acesta trebuie să piardă „iluzia că poate cumva să câştige în cele din urmă pe câmpul de luptă”. Pe de altă parte, acesta trebuie să ajungă la constatarea că prețul continuării războiului îl depăşeşte pe cel al încheierii acestuia.

„Cursa modernă a înarmării nu este despre arme nucleare, ci despre milioane de drone ieftine. Cei care pot extinde mai rapid producţia vor securiza pacea”, a remarcat ministrul ucrainean într-un mesaj postat pe X.

Pentru a realiza acest lucru, Ucraina are nevoie de bani, destinați producției de drone militare. Andrii Sîbiga a estimat că țara sa poate produce până la 20 de milioane de drone anul viitor dacă va avea fondurile necesare. El nu a avansat, însă, o sumă care să acopere această producție.

At night, the russian barbarians attacked Balakliia killing 3 civilians and injuring 13 others(4 children among em)😡! A house, apartment buildings, a kindergarten and civilian cars were damaged or completely destroyed 😡! Cursed be em all 😡! Bloody monsters 😡! — Clown (@DanaSLJL)

Tehnică modernă pentru un război în Ucraina

Pe lângă dronele primite ca , Ucraina şi-a dezvoltat propria industrie care produce o multitudine de tipuri de drone de atac şi de recunoaştere, Acestea sunt fabricate atât de companiile militare, cât și de firme private din industria civilă.

Pentru acest război în Ucraina, Rusia s-a adaptat din mers şi a inovat de asemenea în domeniul dronelor. Modcova a dezvoltat o producţie masivă şi diversificată.

Dronele au schimbat caracterul conflictului ucrainean, vulnerabilizând unităţile mecanizate de tancuri şi blindate. Aparatele de zbor fără pilot detectează și lovesc aceste vehicue cu mult mai multă rapiditate, comparativ cu armele antitanc obişnuite. Acest tip de război a provoat numeroase pierderi în ambele tabere.

Un alt efect al folosirii intense a dronelor este limitarea mişcării infanteriei. Soldaţii riscă să fie loviți oricând de o dronă pe care nu o pot observa decât în ultima clipă. De-a lungul liniei frontului a apărut o „zonă gri” care nu este controlată de nici una din tabere.