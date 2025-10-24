Război în Ucraina. Un atac cu lansatoare multiple de rachetă, a armatei ruse, a provocat doi morți și 15 răniți în orașul Herson. Totodată, armata rusă revendică cucerirea a patru sate.

Război în Ucraina cu victime civile

Un a provocat moartea a două persoane și rănirea a altor 15, între care și un copil, în orașul ucrainean Herson. Este o nouă lovitură, a armatei ruse, în acest război din Ucraina, care vizează . Potrivit autorităților de la Kiev, armata rusă a bombardat, vineri, Hersonul, cu lansatoare multiple de rachetă. Au fost vizate zone rezidenţiale, după cum a anunţat parchetul regional ucrainean.

Herson este un oraș situat pe malul fluviului Nipru, care marchează linia frontului în acest sector. Armata rusă bombardează zona cu regularitate, aproape în fiecare zi, de când a fost eliberat de Kiev, în noiembrie 2022.

Aceste atacuri survin la scurtă vreme după ce Donald Trump s-a arătat exasperat de atitudinea lui Vladimir Putin. El a anunțat impunerea unor sancţiuni, pe care le-a catalogat drept „enorme” asupra sectorului petrolier rus. Șeful de la Casa Albă speră că Putin va ceda presiunii și va pune capăt acestui război în Ucraina.

În paralel, Uniunea Euroepană (UE), a anunţat că a ajuns la un acord în vederea înăspririi sancţiunilor impuse hidrocarburilor ruse şi reducerea resurselor Kremlinului în război.

Ukraine, morning in Kherson today… These are residential areas of the city that the russians are shelling with artillery, targeting civilians, without compassion, without regret, without pity. Two people are known to have been killed and 19 wounded. All this is happening, the… — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti)

Lovituri ucrainene asupra Moscovei

Război în Ucraina. Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite într-un atac cu drone, lansat de armata ucraineană într-un imobil din Krasnogorsk, la periferia Moscovei.

„O dronă inamică a lovit în noaptea (de joi spre vineri) un imobil rezidenţial”, a anunţat pe Telegram un oficial local, Dmitri Volkov.

De la începutul acestui război în Ucraina, Rusia a bombardat în mod constant Ucraina. De partea cealaltă kievul răspunde prin atacuri pe teritoriul rus care vizează infrastructuri energetice. Cu toate acestea Moscova și regiunea din care face parte sunt rareori vizate de asemenea atacuri.

„O dronă a intrat într-un apartament la etajul al 14-lea”, a anunţat pe Telegram guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, care a publicat o imagine cu clădirea, cu geamuri sparte, ziduri deformate şi mobile sparte.

Armata rusă revendică ocuparea a patru sate în război în Ucraina

Armata rusă a revendicat vineri cucerirea a patru sate în estul Ucrainei. continuă să câștige teren în această regiune, pe anumite sectoare ale frontului. Fiecare metru înaintat are costuri uriașe umane, dat fiind că trupele ucrainene ripostează.

Ministerul rus al Apărării anunţă pe Telegram că trupe ruse au cucerit satele Bologivka – în regiunea Harkov -, Dronivka şi Promin – în regiunea Doneţk – şi Perşotravneve – în regiunea Dnipropetrovsk.