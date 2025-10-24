B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Război în Ucraina. Atac rusesc soldat cu doi morţi şi 15 răniţi în Herson. Rusia revendică ocuparea a patru localități

Război în Ucraina. Atac rusesc soldat cu doi morţi şi 15 răniţi în Herson. Rusia revendică ocuparea a patru localități

Adrian Teampău
24 oct. 2025, 19:00
Război în Ucraina. Atac rusesc soldat cu doi morţi şi 15 răniţi în Herson. Rusia revendică ocuparea a patru localități
Atac cu rachete asupra orașului Herson Sursa foto: X
Cuprins
  1. Război în Ucraina cu victime civile
  2. Lovituri ucrainene asupra Moscovei
  3. Armata rusă revendică ocuparea a patru sate în război în Ucraina

Război în Ucraina. Un atac cu lansatoare multiple de rachetă, a armatei ruse, a provocat doi morți și 15 răniți în orașul Herson. Totodată, armata rusă revendică cucerirea a patru sate.

Război în Ucraina cu victime civile

Un atac cu rachete a provocat moartea a două persoane și rănirea a altor 15, între care și un copil, în orașul ucrainean Herson. Este o nouă lovitură, a armatei ruse, în acest război din Ucraina, care vizează ținte civile. Potrivit autorităților de la Kiev, armata rusă a bombardat, vineri, Hersonul, cu  lansatoare multiple de rachetă. Au fost vizate zone rezidenţiale, după cum a anunţat parchetul regional ucrainean.

Herson este un oraș situat pe malul fluviului Nipru, care marchează linia frontului în acest sector. Armata rusă bombardează zona cu regularitate, aproape în fiecare zi, de când a fost eliberat de Kiev, în noiembrie 2022.

Aceste atacuri survin la scurtă vreme după ce Donald Trump s-a arătat exasperat de atitudinea lui Vladimir Putin. El a anunțat impunerea unor sancţiuni, pe care le-a catalogat drept „enorme” asupra sectorului petrolier rus. Șeful de la Casa Albă speră că Putin va ceda presiunii și va pune capăt acestui război în Ucraina.

În paralel, Uniunea Euroepană (UE), a anunţat că a ajuns la un acord în vederea înăspririi sancţiunilor impuse hidrocarburilor ruse şi reducerea resurselor Kremlinului în război.

Lovituri ucrainene asupra Moscovei

Război în Ucraina. Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite într-un atac cu drone, lansat de armata ucraineană într-un imobil din Krasnogorsk, la periferia Moscovei.

„O dronă inamică a lovit în noaptea (de joi spre vineri) un imobil rezidenţial”, a anunţat pe Telegram un oficial local, Dmitri Volkov.

De la începutul acestui război în Ucraina, Rusia  a bombardat în mod constant Ucraina. De partea cealaltă kievul răspunde prin atacuri pe teritoriul rus care vizează infrastructuri energetice. Cu toate acestea Moscova și regiunea din care face parte sunt rareori vizate de asemenea atacuri.

„O dronă a intrat într-un apartament la etajul al 14-lea”, a anunţat pe Telegram guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, care a publicat o imagine cu clădirea, cu geamuri sparte, ziduri deformate şi mobile sparte.

Armata rusă revendică ocuparea a patru sate în război în Ucraina

Armata rusă a revendicat vineri cucerirea a patru sate în estul Ucrainei. Trupele ruse continuă să câștige teren în această regiune, pe anumite sectoare ale frontului. Fiecare metru înaintat are costuri uriașe umane, dat fiind că trupele ucrainene ripostează.

Ministerul rus al Apărării anunţă pe Telegram că trupe ruse au cucerit satele Bologivka – în regiunea Harkov -, Dronivka şi Promin – în regiunea Doneţk – şi Perşotravneve – în regiunea Dnipropetrovsk.

Tags:
Citește și...
Brigitte Macron, bărbat? Scandal uriaș în Franța! Prima Doamnă, trecută cu nume de bărbat pe site-ul Fiscului. Iată cum apare (VIDEO)
Externe
Brigitte Macron, bărbat? Scandal uriaș în Franța! Prima Doamnă, trecută cu nume de bărbat pe site-ul Fiscului. Iată cum apare (VIDEO)
Trump a demolat o parte din Casa Albă. Ce planuri are președintele american pentru reședința prezidențială (FOTO)
Externe
Trump a demolat o parte din Casa Albă. Ce planuri are președintele american pentru reședința prezidențială (FOTO)
Concedieri în masă: Peste 600 de angajați vor fi dați afară. Care e ultima zi de lucru
Externe
Concedieri în masă: Peste 600 de angajați vor fi dați afară. Care e ultima zi de lucru
Moment jenant. Trump, către o reporteriță din Franța: Frumos accent, dar nu înțeleg ce zici (VIDEO)
Externe
Moment jenant. Trump, către o reporteriță din Franța: Frumos accent, dar nu înțeleg ce zici (VIDEO)
Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul
Externe
Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul
Imagini inedite, privind jaful de la Muzeul Luvru. Cum au fugit hoții (VIDEO)
Externe
Imagini inedite, privind jaful de la Muzeul Luvru. Cum au fugit hoții (VIDEO)
Atac cu drone ucrainene în Rusia. Cinci persoane au fost rănite
Externe
Atac cu drone ucrainene în Rusia. Cinci persoane au fost rănite
Replica lui Trump după ce Putin a luat în derâdere efectele noilor sancțiuni: „Mai vedem peste șase luni” (VIDEO)
Externe
Replica lui Trump după ce Putin a luat în derâdere efectele noilor sancțiuni: „Mai vedem peste șase luni” (VIDEO)
Coreea de Nord a construit un memorial pentru soldații căzuți în războiul din Ucraina
Externe
Coreea de Nord a construit un memorial pentru soldații căzuți în războiul din Ucraina
Jaful de la Luvru: Peste 150 de probe ADN și amprente au fost ridicate
Externe
Jaful de la Luvru: Peste 150 de probe ADN și amprente au fost ridicate
Ultima oră
19:40 - Anda Adam a lăsat-o pe Oana Zăvoranu fără bani. „Vorbele grele” au costat-o scump pe Querida
19:31 - Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
19:05 - Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)
19:00 - Semnul pe care mii de șoferi îl ignoră! Greșeala care îți poate strica mașina și te lasă în pană atunci când nu te aștepți
18:46 - Lovitură pentru George Simion. A pierdut procesul: „Simion este un pericol la adresa siguranței și securității”
18:42 - Sfântul Mare Mucenic Areta este cinstit astăzi. Ce rugăciune se rostește pentru ajutor și întărire în credință
18:31 - Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
18:19 - Bentley a lansat colecția Mulliner Athenaeum, dedicată României. Toate cele patru modele au fost deja vândute (FOTO)
18:17 - Brigitte Macron, bărbat? Scandal uriaș în Franța! Prima Doamnă, trecută cu nume de bărbat pe site-ul Fiscului. Iată cum apare (VIDEO)
18:04 - Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)