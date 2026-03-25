România ar putea trimite militari pentru deminarea Strâmtorii Ormuz. Ilie Bolojan a anunțat când se va întâmpla asta

Ana Maria
25 mart. 2026, 08:36
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. În ce condiții ar interveni România în zona Strâmtorii Ormuz
  2. Ce spune Bolojan despre sprijinul acordat SUA
  3. Cum va arăta anul 2026 pentru Europa

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România ar putea participa la operațiuni internaționale de deminare în zona Strâmtorii Ormuz, însă o astfel de intervenție ar putea avea loc doar după încetarea ostilităților din Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres.

Șeful Guvernului a subliniat că participarea țării noastre depinde de stabilizarea situației din regiune și de existența unui acord de încetare a focului.

În ce condiții ar interveni România în zona Strâmtorii Ormuz

Potrivit premierului, România este dispusă să contribuie cu resursele pe care le are la dispoziție, în special în domeniul deminării și al supravegherii, însă doar într-un context sigur.

Acordul de principiu al României este să participăm la misiuni care ţin de posibilităţile noastre pe zona de deminare, de exemplu, pe zona de supraveghere. Dar asta după ce zona de conflict nu mai este într-o zonă agresivă, ci după ce se ajunge la o formă de armistiţiu, în aşa fel încât să se poată face într-adevăr aceste operaţiuni de deminare. Acolo unde România a fost solicitată în toţi aceşti ani (…) dacă a fost nevoie de o prezenţă în Bosnia, în anumite teatre, după ce s-au terminat conflictele, pentru a asigura o liniştire a situaţiei, am participat. Şi dacă România a avut o imagine consolidată este şi pentru că armata noastră, acolo unde a fost, a dat dovadă că este o armată profesionistă şi şi-a făcut datoria”, a declarat premierul, potrivit Agerpres.

Ce spune Bolojan despre sprijinul acordat SUA

În același context tensionat din Orientul Mijlociu, Ilie Bolojan și-a exprimat acordul privind dislocarea temporară de echipamente militare americane pe teritoriul României.

Acesta a explicat că sprijinul oferit Statelor Unite vine în logica parteneriatului strategic și a securității asigurate de NATO.

Avem acest război din Golf şi Statele Unite, de umbrela cărora România şi NATO au beneficiat în toţi aceşti ani, ne-au solicitat un sprijin. Pe de o parte a fost cel legat de folosirea bazelor militare şi, atunci când partenerul a cărui protecţie ţi-a asigurat siguranţa în aceşti ani – alături de protecţia NATO şi a celorlalte ţări din NATO – îţi cere un sprijin, cred că trebuie să-l dai. Şi cred că România a făcut bine ce a făcut când ne-am pus bazele militare la dispoziţie pentru avioanele de aprovizionare”, a mai spus el.

Cum va arăta anul 2026 pentru Europa

Premierul avertizează că anul 2026 se anunță dificil pentru statele europene, în contextul tensiunilor internaționale și al conflictelor în desfășurare.

Cu toate acestea, Ilie Bolojan consideră că România are șanse reale să își îmbunătățească situația economică, dacă va continua reformele și va menține disciplina bugetară.

Vom avea aceste efecte, dar este un an în care, în afară de contextul global, unele lucruri ţin şi de noi. Şi noi trebuie să facem ceea ce ţine de Guvernul României şi de fiecare dintre noi, acolo unde suntem. Şi eu cred că există premise bune, ca dacă păstrăm disciplina financiară, dacă punem în practică proiectele europene, dacă facem reformele pe care ni le-am stabilit – nu ne-a forţat nimeni să le facem – şi dacă creăm condiţii pentru economie care să pună în valoare ceea ce e mai bun din România şi să fim mai competitivi, putem să creăm condiţii mai bune pentru români în anii următori”, a conchis Bolojan.

