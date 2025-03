Reacție la deciziile lui Trump: Bursele din SUA, în picaj / Trump anunță că își cumpără o mașină Tesla, după ce acțiunile companiei lui Musk s-au prăbușit

Piețele bursiere din Statele Unite sunt în declin, pe măsură ce președintele american Donald Trump ia măsuri tot mai confuze, care neliniștesc companiile și investitorii.

Luni, titlurile Tesla, compania deținută de Elon Musk, au înregistrat un declin de 15%, ştergând 125 miliarde de dolari din capitalizarea sa bursieră. Într-o încercare de a-l ajuta pe Musk, președintele Donald Trump a anunțat că-și va cumpăra o mașină Tesla.

Bursa americană, în picaj de când Trump a anunțat tarifele vamale

Recent, Donald Trump a impus taxe vamale de 25% vecinilor canadieni și mexicani, apoi imediat le-a și suspendat o lună. Nu e prima dată când președintele american ia decizii pripite, apoi se răzgândește. Investitorii nu mai înțeleg nimic și incertitudinea începe să enerveze. Și totul se vede pe piețele bursiere.

Temerile privind în SUA au dus, luni, la pierderi masive pe Bursa de pe Wall Street, care au şters 4.000 miliarde de dolari din nivelul de vârf înregistrat luna trecută de indicele Standard and Poor’s 500, când pieţele bursiere salutau agenda şefului statului american, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 2,08%, ajungând la valoarea de 41.911,71 puncte, cel mai sever declin din acest an. Indicele Nasdaq Composite a înregistrat un declin de 4%, cel mai sever recul zilnic începând din septembrie 2022. Indicele Standard and Poor’s 500 a închis în scădere cu 8,6% faţă de nivelul record înregistrat în 19 februarie, ştergând 4.000 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră de atunci. Indicele Nasdaq, care include giganţii din domeniul tehnologiei, este cu 10% sub nivelul ridicat din decembrie.

„Oamenii înţeleg tensiunile în desfăşurare legate de China, dar evoluţiile legate de Canada, Mexic şi Europa Dacă acestea nu se rezolvă într-o lună, ar perspectivele economice ale SUA şi activitatea de fuziuni şi achiziţii (M&A)”, a declarat Peter Orszag, director general al Lazard, citat de

Luni, acţiunile Apple şi Nvidia au scăzut fiecare cu aproximativ 5%, în timp ce titlurile Tesla au înregistrat un declin de 15%, ştergând 125 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră a producătorului de vehicule electrice. Pentru Tesla a fost cea mai proastă zi pe piață din septembrie 2020.

Vineri, Tesla a încheiat a șaptea săptămână consecutivă de pierderi, cea mai lungă serie de pierderi de la debutul pe Nasdaq, în 2010.

De altfel, după ce Elon Musk a ajuns la Washington la conducerea DOGE, valoarea acțiunilor a scăzut cu 45%, iar capitalizarea companiei cu peste 800 de miliarde de dolari.

Iar The Street notează că, în Europa, vânzările Tesla au scăzut, deși europenii sunt interesați să cumpere mașini electrice. De exemplu, vânzările Tesla în Norvegia au scăzut cu 48,4% în februarie 2025 față de 2024.

Trump își cumpără o Tesla, ca să-l ajute pe Musk

În acest context, Donald Trump a anunțat că-și cumpără o mașină Tesla, pentru a da încredere în compania lui Elon Musk, și a dat iar vina pe democrați.

„În atenția republicanilor, conservatorilor și a tuturor marilor americani: Elon Musk ”riscă” pentru a ajuta țara noastră și face o treabă grozavă! Dar nebunii din stânga radicală, cum fac deseori, încearcă să boicoteze ilegal și conspirativ Tesla, unul dintre cei mai mari producători de mașini din lume și ”copilul” lui Elon, pentru a-i face rău lui Elon și tot ce reprezintă el. Au încercat să-mi facă asta și mie la alegerile prezidențiale de anul trecut și cum s-a terminat? Oricum, mâine dimineață voi cumpăra o Tesla nouă, în semn de încredere și sprijin pentru Elon Musk, un american cu adevărat extraordinar” De ce să fie pedepsit pentru că-și pune la treabă abilitățile extraordinare pentru a ajuta la a face America măreață din nou????”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.