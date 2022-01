Record de infecții Covid în Germania, peste 200.000 în ultimele 24 de ore. Se ia în considerare vaccinarea obligatorie (VIDEO)

Numărul de noi infecții cu COVID-19 în Germania a depășit 200.000 într-o zi pentru prima dată joi, lovind personalul companiilor, mai ales pe cei din Lufthansa Cargo, anunță Reuters.

Institutul Robert Koch pentru boli infecțioase a raportat 203.136 de teste pozitive în ultimele 24 de ore, cu 69.600 de cazuri mai multe decât cu o săptămână în urmă.

Uwe Janssens, membru al consiliului de administrație al asociației DIVI a medicilor de urgență și terapie intensivă, a declarat că spitalele nu sunt, în prezent, supraîncărcate.

El a avertizat că, dacă numărul de infecții zilnice crește peste 300.000, atunci ar putea exista probleme pentru infrastructura critică a Germaniei.

Ministrul Sănătății, Karl Lauterbach, a prezis că numărul de cazuri zilnice ar putea depăși 400.000 până la mijlocul lunii februarie.

Grupul de transport aerian Lufthansa a declarat că o criză de personal la hub-ul său din Frankfurt a dus ca în prezent să nu se poată descurca cu sortarea mărfurilor venite din Statele Unite, Canada și Europa.

„În ciuda măsurilor preventive cuprinzătoare, acum simțim în mod clar creșterea numărului de infecții”, a declarat Lufthansa Cargo.

Până la 15% din mărfurile de la Frankfurt au fost afectate de întârzieri.

Federația Germană a Spitalelor a avertizat la începutul acestei săptămâni că trei sferturi din spitale raportau un număr mai mare decât de obicei de personal în concediu medical.

Parlamentarii germani au dezbătut miercuri dacă să impună vaccinarea obligatorie anti-COVID-19, în timp ce protestatarii s-au adunat în fața clădirii parlamentului.

Cancelarul Olaf Scholz susține vaccinurile obligatorii pentru cei peste 18 ani, dar guvernul său de coaliție este divizat în această problemă și le-a spus parlamentarilor să voteze conform conștiinței lor.

Mulți parlamentari se opun vaccinurilor obligatorii, argumentând că acest lucru încalcă articolul al doilea din constituția Germaniei, care garantează cetățenilor controlul asupra propriilor corpuri.

Protest against compulsory vaccination and Covid restrictions in #Munich, #Germany.@disclosetv pic.twitter.com/8GUbSojzho

— Petros. (@appseyes) January 26, 2022