Regele Charles s-a pronunțat oficial cu privire la implicarea fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, în scandalul Jeffrey Epstein. Palatul Buckingham a transmis un mesaj ferm, arătând că suveranul este gata să colaboreze cu autoritățile în această anchetă care zguduie din nou fundația Casei Regale.

Regele Charles a reacționat pentru prima dată în scandalul Jeffrey Epstein

Potrivit , poziția oficială a Regelui a fost transmisă printr-un comunicat, care subliniază distanțarea clară de acțiunile fratelui său. Redăm integral declarația Palatului Buckingham:

„Regele și-a exprimat clar, prin cuvinte și acțiuni fără precedent, profunda sa îngrijorare cu privire la acuzațiile care continuă să iasă la iveală în legătură cu comportamentul domnului Mountbatten-Windsor. Deși acuzațiile specifice în cauză trebuie abordate de domnul Mountbatten-Windsor, dacă vom fi contactați de poliția din Thames Valley, suntem gata să îi sprijinim, așa cum v-ați aștepta. Așa cum s-a afirmat anterior, gândurile și simpatia Majestăților Lor au fost și rămân alături de victimele oricărei forme de abuz”, este declarația completă a Palatului Buckingham.

Această reacție vine la scurt timp după ce și Prințul William și Prințesa Kate și-au exprimat îngrijorarea față de noile dezvăluiri, precizând că gândurile lor se îndreaptă către victimele abuzurilor.

Ce detalii șocante au apărut în noile dosare Epstein

Noile documente publicate de Departamentul de Justiție la sfârșitul lunii ianuarie au scos la iveală detalii cutremurătoare. Potrivit dosarelor, o a doua femeie ar fi fost trimisă în Marea Britanie special pentru o întâlnire cu . Mai mult, apar detalii despre solicitări de dansatoare exotice și fotografii compromițătoare care îl înfățișează pe fostul prinț în ipostaze nepotrivite.

O altă acuzație gravă se referă la faptul că Andrew ar fi împărtășit rapoarte confidențiale din perioada în care era trimis comercial al Regatului Unit. Deși fostul duce de York a negat constant orice ilegalitate, probele care ies la suprafață, inclusiv e-mailuri care confirmă autenticitatea unor fotografii celebre, pun o presiune pe imaginea monarhiei.

Reacția familiei Virginiei Giuffre după zeci de ani

Virginia Giuffre, una dintre cele mai vocale victime ale scandalului, care s-a stins din viață în 2025, a susținut ani la rând că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu Andrew. Familia acesteia a declarat că se simte, în sfârșit, răzbunată de noile dovezi apărute în dosarele Epstein.

Chiar dacă Andrew continuă să respingă acuzațiile, confirmarea unor detalii din e-mailurile lui Ghislaine Maxwell arată că întâlnirile de la Londra au fost reale.