B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Regele Charles va vizita Washingtonul pentru un discurs în Congres. Ce rol are această deplasare în relația cu SUA

Iulia Petcu
24 mart. 2026, 22:27
Sursa foto: Hepta / Zuma Press / I-Images
Cuprins
  1. Ce presupune deplasarea oficială în Statele Unite
  2. Ce relevanță are discursul în Congres

Regele Charles al III-lea este așteptat să efectueze o vizită de stat în Statele Unite în luna aprilie, un demers care evidențiază continuarea relațiilor diplomatice dintre Londra și Washington. Programul include și un moment de vizibilitate politică rar întâlnit pentru un monarh britanic.

Ce presupune deplasarea oficială în Statele Unite

Vizita la Washington marchează prima deplasare de acest tip a regelui Charles în SUA de la urcarea pe tron. Potrivit informațiilor vehiculate de presa internațională, monarhul ar urma să participe la o ședință comună a Congresului american, unde va susține un discurs. Două surse apropiate dosarului au indicat, sub protecția anonimatului, că intervenția este programată pentru ultima parte a lunii aprilie.

Vizita se desfășoară într-un climat internațional marcat de tensiuni și negocieri diplomatice sensibile. Relația dintre Statele Unite și Regatul Unit rămâne una strategică, însă este influențată de evoluțiile din Orientul Mijlociu și de poziționările diferitelor administrații.

În acest context, Politico notează că liderul american Donald Trump exercită presiuni asupra premierului britanic Keir Starmer în legătură cu sprijinul privind conflictul care implică SUA și Israel împotriva Iranului. Astfel, vizita capătă și o dimensiune politică indirectă.

Ce relevanță are discursul în Congres

Intervenția unui monarh britanic în fața legislativului american este un eveniment rar, cu valoare simbolică și diplomatică ridicată. Astfel de momente sunt asociate cu etape importante în relațiile bilaterale dintre cele două state.

Ultimul precedent notabil datează din 1991, când regina Elisabeta a II-a s-a adresat unei Camere a Reprezentanților pline, relatează G4Media. De atunci, astfel de apariții au rămas excepționale, fiind rezervate unor contexte speciale.

Tags:
Ultima oră
