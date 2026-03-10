La ceremonia dedicată Commonwealth Day 2026, a atras imediat atenția printr-un gest elegant. Evenimentul a avut loc pe 9 martie, la Westminster Abbey, unde Prințesa de Wales a oferit un moment plin de rafinament. Ea l-a salutat pe Regele Charles al III-lea, cu o plecăciune grațioasă. Apoi i-a oferit un sărut pe obraz, un gest simplu, dar plin de respect. Momentul a evidențiat relația apropiată dintre cei doi și a fost remarcat atât de familia regală, cât și de public.

De ce gestul discret al lui Kate Middleton a atras din nou atenția tuturor

Reuniunea a fost prima apariție regală importantă după controversele legate de Prințul Andrew, Duce de York. Din acest motiv, atmosfera ar fi putut fi tensionată. În schimb, membrii familiei regale au fost surprinși schimbând zâmbete și saluturi elegante, menținând un ton relaxat și cordial. Jurnalista Rebecca English a surprins aceste momente în videoclipuri distribuite pe rețelele sociale. Imaginile au evidențiat naturalețea interacțiunilor dintre Kate, rege și ceilalți membri ai familiei, potrivit .

Ceremonia a respectat protocolul regal, potrivit căruia bărbații își înclină capul, iar femeile fac o plecăciune. Prințul de Wales a fost primul care l-a salutat pe suveran, urmat de Regina Camilla, iar apoi de gestul grațios al lui Kate. Momentul a fost completat de Prințesa Anne, care, zâmbind, i-a atins brațul prințesei. Gestul a păstrat atmosfera caldă și ușor amuzantă dintre membrii familiei regale.

Cât de apropiată este, de fapt, relația dintre Kate Middleton și Regele Charles

Relația dintre Kate Middleton și Regele Charles al III-lea nu s-a construit peste noapte. Ea s-a consolidat de-a lungul anilor prin gesturi de respect și o afecțiune vizibilă. Un moment care a arătat clar această apropiere a avut loc în octombrie 2023, la un banchet de stat din Kenya, când monarhul a numit-o pe Prințesa de Wales „fiica mea iubită”. El a amintit atunci și de momentul în care Prințul William a cerut-o în căsătorie, în 2010.

Legătura lor s-a întărit și mai mult în 2024, când atât Kate, cât și regele au trecut prin provocări medicale serioase, după ce au primit . Biografa regală Sally Bedell Smith a explicat pentru People.com că suveranul a avut mereu o relație specială cu Kate. Ea a spus că regele o consideră „ca pe fiica pe care nu a avut-o niciodată”.

În acest context, gestul discret făcut de prințesă la Ziua Commonwealth nu a fost doar un simplu protocol regal, ci o dovadă clară de respect și afecțiune.