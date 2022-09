Regina Elisabeta a II-a s-a ascuns de Nicolae Ceaușescu într-un tufiș: „Regina a suportat să aibă mulți oaspeți diferiți, dar Ceaușescu a fost prea mult pentru ea” (VIDEO)

Regina Elisabeta a II-a a luat măsuri extreme în urmă cu câteva decenii pentru a evita un oaspete controversat, ascunzându-se în frunzișul grădinilor din Palatul Buckingham.

În 1978, dictatorul român Nicolae Ceaușescu a călătorit în Marea Britanie împreună cu soția sa, Elena Ceaușescu, pentru o vizită de stat, scrie .

A fost o ocazie istorică, marcand prima dată când un șef de stat comunist făcea o vizită de stat în Marea Britanie.

În documentarul Inside the Crowd: Secrets of the Royals, care a fost difuzat la ITV, în 2020, jurnalistul Robert Hardman și fostul secretar de externe Lord David Owen și-au amintit că într-o zi, în timpul vizitei, regina Elisabeta a II-a a avut o reacție adversă la întâlnirea cu Ceaușescus în timp ce își ducea câinii la plimbare.

„Odată i-a spus unui oaspete de prânz care, la rândul său, mi-a povestit despre ocazie în care [soții Ceaușescu] stăteau și a scos corgis-ul la o plimbare în grădina Palatului”, a spus Hardman.

Vizita a fost una neplăcută pentru regină

Potrivit lui Hardman, regina s-a gândit „Chiar nu pot face față să vorbesc cu ei”. „Așa că, pentru prima și singura oară în viața ei, ea se ascunde într-un tufiș din grădina Palatului pentru a-și evita propriii oaspeți”.

Lordul Owen a râs în timp ce a descris întâlnirea reginei cu soții Ceaușescu în documentar.

„Regina suportă să aibă mulți oameni diferiți, dar Ceaușescu a fost prea mult pentru ea”, a spus el. „Ea a spus destul de clar că nu i-a plăcut acea vizită”, a adăugat fostul ministru de externe chicotind.

Când Nicolae și Elena Ceaușescu au sosit pentru vizita lor de stat, aceștia au fost întâmpinați de Regina Elisabeta și Prințul Philip la gara Victoria din Londra.

Episodul a fost amintit și în cartea „Queen of the World”, a jurnalistului Robert Hardman, apărută în urmă cu doi ani. El a detaliat atunci că întâlnirea oficială a fost făcută la presiunea Ministerului de Externe de la Londra, care dorea să vândă o flotă de avioane către TAROM. Vizita oficială a fost condiția dictatorului, care până la urmă a ordonat ca plata să nu mai aibă loc. Ulterior, fostul ministru David Owen a recunoscut că întreaga călătorie a fost o greșeală uriașă. „Încerc să mă prefac că nu s-a întâmplat niciodată”, a spus el.