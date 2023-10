Regiunile din nordul Italiei au fost lovite puternic de ploi. Mai multe școli au fost închise din cauza condițiilor meteo extreme

Zonele din nordul Italiei au fost puternic afectate de ploi, iar vremea rea se așteaptă să se răspândească spre sud în următoarele câteva ore. Având în vedere , un număr semnificativ de școli au fost închise, notează .

Italia, lovită de furtuni violente

Marți dimineață, în jurul orei 4:30, o furtună puternică a lovit Milano, în unele zone ale orașului. Se pare că râul Seveso a fost primul care s-a revărsat, inundând străzile din cartierul Niguarda.

De asemenea, Viale Fulvio Testi, una dintre zonele importante ale orașului, a fost închisă pentru a preveni dezastrele și a ajuta la gestionarea situației de urgență.

Cu toate că metrourile Via Negrotto și Via Rubicone au fost inundate, se așteaptă să se redeschidă în curând. În plus, parcul Lambro a fost evacuat ca măsură de precauție.

Școli închise din cauza alertei meteo

Vremea rea din Toscana până în Emilia Romagna, în Friuli și Veneto. Astăzi mai multe regiuni din Italia sunt avertizate cu privire la condițiile meteo periculoase.

Pentru regiunea Veneto a fost emisă o alertă roșie, ceea ce înseamnă pericol iminent și condiții meteorologice deosebit de severe.

Totodată, șase regiuni nordice sunt în alertă portocalie, indicând posibilitatea unor fenomene meteorologice potențial periculoase.

Alte 11 regiuni sunt sub avertizare galbenă, semn că vremea nefavorabilă se va răspândi pe o mare parte a teritoriului național.