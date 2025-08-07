Motivul real pentru care Liviu Dragnea nu a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu: “Eu am așteptat” (VIDEO)

, fostul președinte PSD, a dezvăluit în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Alex Vlădescu, pe B1 TV, motivul pentru care nu a participat la funeraliile lui . Dragnea a subliniat că a așteptat ca cei care conduc acum PSD-ul îi vor invita pe toți foștii președinți ai partidului, inclusiv pe el, însă, nu s-a întâmplat acest lucru.

Cuprins:

De ce nu a mers Liviu Dragnea la funeraliile lui Ion Iliescu

A fost o greșeală de organizare din partea Partidului Social Democrat?

Când a vorbit Liviu Dragnea ultima dată cu Ion Iliescu

Cine a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu și cine a lipsit

De ce nu a mers Liviu Dragnea la funeraliile lui Ion Iliescu

“Eu am așteptat, am sperat că cei care conduc acum PSD-ul vor fi în stare să se organizeze în așa fel încât, ieri, actuala conducere să meargă împreună cu foștii președinți ai PSD-ului la Cotroceni, la catafalcul unde era depus președintele Iliescu.

Eu cred că era o obligație morală pentru cei care conduc acum PSD-ul și ar fi putut fi și un semnal, o dorință de reconciliere internă. Ar fi fost un semnal bun pentru PSD, un semnal pentru membrii PSD, pentru simpatizanții PSD, pentru că PSD-ul este într-o situație îngrozitoare, acum, din punct de vedere electoral și nu numai.

N-au vrut să facă asta sau nu le-a păsat și atunci eu am luat decizia, după ce am dat și câteva telefoane la care nu am primit răspuns, să întreb dacă se face ceva. Am dat telefon și la Grindeanu, și la Marian Neacșu am rugat-o și pe doamna Flavia Teodosiu, avocata mea, să sune și dumneaei, că poate îi răspund, se cunosc și atunci n-am mai insistat și nici n-am mai stat să găsesc o modalitate prin care să aflu și am luat decizia să merg mâine, singur, la cimitir, să depun o coroană la mormântul președintelui Ion Iliescu și să-mi iau rămas bun în liniște”, a precizat Dragnea.

A fost o greșeală de organizare din partea Partidului Social Democrat?

Întrebat dacă el consideră că a fost o greșeală de organizare din partea Partidului Social Democrat, Dragnea a spus:

“Nu, după părerea mea, este încă o dovadă că aceste personaje rămân în continuare niște egoiști, plini de ei și cărora nu le pasă nici de partid, nu mai au nicio idee de respect, nu au niciun fel de dorință de a strânge, de a coagula în jurul lor tot ceea ce poate să ajute acest partid.

N-a fost nici un fel de greșeală, ci pur și simplu o lipsă de dorință și nepăsare”.

Când a vorbit Liviu Dragnea ultima dată cu Ion Iliescu

Dragnea a spus că ultima dată când a vorbit cu Ion Iliescu a fost chiar înainte să fie condamnat.

“Înainte să înainte să fiu condamnat. De atunci n-am mai vorbit cu dumnealui”, a precizat fostul lider al PSD.

Cine a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu și cine a lipsit

Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III.

Ceremonia a avut un caracter privat, participând doar apropiați și membri ai familiei. Cu toate acestea, Nina Iliescu, soția sa, nu a participat din cauza unor probleme de sănătate.