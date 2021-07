Republica Moldova: Partidul Unității Naționale solicită decretarea zilei de 28 iunie drept Zi de Doliu Național și înființarea unei Comisii pentru investigarea Crimelor Comunismului

Partidul Unității Naționale a organizat luni dimineață, în fața Parlamentului Republicii Moldova, un eveniment de comemorare față de ocupația militară de la 28 iunie 1940. În acest context, PUN a solicitat ca această zi să fie declarată Zi de Doliu Național. Partidul a mai cerut să fie înființată o Comisie pentru Investigarea Crimele Comunismului.

Octavian Țîcu, președintele PUN, a insistat că e nevoie de această Comisie care „să pună pe banca acuzațiilor pe toți cei care sunt complici la instaurarea regimului comunist în Basarabia, după 28 iunie 1940 și după 22-24 august 1944. Altfel, vom trăi cu un act de justiție neîmplit față de această nedreptate istorică”.

Țîcu a mai afirmat că, imediat după alegerile din 11 iulie, noul Parlament poate vota Unirea cu România, iar pentru PUN acesta e obiectivul principal din prima zi de mandat.

„PUN este un partid unionist care pledează pentru reîntregirea R. Moldova, cel de-al doilea stat românesc, cu România și care are la bazele acțiunii sale politice memoria istorică. Rareori se întâmplă în istorie să avem șansa să îndreptăm o nedreptate istorică așa cum a fost la 28 iunie, dar 11 iulie este șansa noastră să readucem lucrurile la normalitate. (…)

Vreau să vă întreb dacă credeți cu adevărat că în acești 30 de ani am fost independenți și liberi. N-am fost. Suntem în 81 de ani de înstrăinare, iar 51 au fost anii comunismului, față de care putem să avem sau să nu avem capacitate de alternativă și alegere. Dar ce nu are explicație și nu are justificare sunt acești 30 de ani în care Țara a aparținut fie nomenclaturii agraro-comuniste, fie grupurilor oligarhice care au reprezentat interesele unui stat străin: Federația Rusă, care ne ocupă a 10-a parte din teritoriu și devastează viitorul nostru politic”, a mai declarat Octavian Țîcu.

La rândul său, deputatul și candidatul PUN Iurie Reniță a solicitat ca 28 iunie să devină Zi de Doliu Național: „Din păcate, istoria Basarabiei are mai multe file tragice decât zile cu prilej de bucurie. 28 iunie este o zi de doliu și cred că ar fi corect ca instituțiile statului să declare 28 iunie Zi de Doliu Național. Ocupația sovietică nu s-a terminat după 1991, după declararea independenței, ea continuă și în prezent prin reprezentanții săi în instituțiile statului, în partidele politice pe care le finanțează Kremlinul”. Totodată, deputatul PUN, a făcut un apel către alegători: “Pentru 11 iulie, trebuie să ne unim toate eforturile pentru a reveni în albia noastră românească și a da un vot ferm pentru PUN. Nu dați niciun vot pentru conservele rusești și aliații lor. Dați un vot singur și sigur pentru PUN, un partid care ne va readuce în zona de prosperitate, stabilitate și securitate”.